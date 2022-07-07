В Бурятии дипломы лам получили четыре хуварака

Общество, Фото: Буддийская традиционная Сангха России

Выпускники Буддийского университета успешно завершили своё обучение



В Бурятии в Буддийском университете «Даши Чойнхорлин» имени Дамбы Даржи Заяева для хувараков прошёл заключительный этап восьмилетнего обучения. Состоялась защита дипломных работ, и по завершении выпускникам вручили дипломы.



Студенты обучались на протяжении восьми лет и получали знания в следующих областях: буддийской философии, переводам текстов со старомонгольской письменности и тибетского языка, врачевании «Эмчи», методике проведения некоторых обрядов, а также практике проведения молебнов.



Хувараки очень ответственно отнеслись к защите диплома. Заданием было сделать переводы текстов и раскрыть темы по трактату Парчин «Праджняпарамита» автора Гунчен Жамьян Шедба. Свои дипломные работы аттестационной комиссии представили четыре выпускника. Исследование их работ на темы «Нирвана», «Бодхичитта», «Сутра» и «Шастра» заключалась в переводе и анализе труда Гунчен Жамьян Шадбы. Ещё одна работа была представлена по переводу на бурятский язык садханы Каларупы, где помимо перевода была затронута история и структура дворца Ямы. Каждая работа охватывала смысл книги, перевод, практическую часть и главное – раскрытие философской мысли. Также был проведён анализ своих исследований переводов и текста. После выступления они ответили на вопросы приёмной комиссии.



- Требования аттестационной комиссии к дипломным работам выдвигались достаточно строгие, ведь это самый важный экзамен, который подтверждает завершение учёбы в университете и является точкой отправления от теории изучения буддизма к практике, - объяснили в Буддийской традиционной Сангхе России.



После получения диплома выпускники поднесли хадак и получили благословение от главы буддистов России XXIV Пандито Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева и XII Пандито Хамбо-ламы Даши Доржи Этигэлова. С этого дня они стали ламами и в дальнейшем могут самостоятельно изучать буддийскую философию.



Ректор университета габжа-лама Дымбрыл-лама Дашибалданов после защиты диплома дал новым ламам напутствующие лекции. Также он рассказал, что по всем вопросам, возникающим в изучении буддизма, они могут обращаться к своим учителям. Преподаватели готовы вести их дополнительное обучение, но уже дистанционно. В завершение он пожелал им успешного продвижения по пути к просветлению.



- Буддийская традиционная Сангха России поздравляет с защитой дипломов и получением высокого духовного звания лам: Чагдуров Бимба-лама (дацан «Балдан-Брэйбун», Бурятия), Данзанов Агван-лама (Тамчинский дацан, Бурятия), Долгоров Бато-лама (Узонский дацан, Забайкальский край), Сультимов Жаргал-лама (Угданский дацан, Забайкальский край), - сообщает пресс-служба Сангхи.

