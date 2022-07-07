S7 запускает новый ежедневный авиарейс из Улан-Удэ в Москву





Авиакомпания S7 запускает дополнительный ежедневный рейс по маршруту Улан-Удэ – Москва – Улан-Удэ. Сейчас из столицы Бурятии в Москву самолёты S7 летают в 07:25, 08:30 и 09:35. С 1 августа прибавляется ещё один рейс – в 10:50.- С 1 августа авиакомпания S7 открывает четвёртый ежедневный рейс Улан-Удэ – Москва – Улан-Удэ. Это просто мощь, огромный респект авиакомпании S7! - поделился гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев в своём Telegram-канале.По его словам, на новом рейсе есть субсидированные билеты.- На этот рейс ещё субсидии не выбраны, поэтому смотрите билеты на сайте авиакомпании S7, спрашивайте в кассах четвёртый ежедневный рейс в Москву, - призвал Дмитрий Гармаев.