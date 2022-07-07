Рабочие вывезли два «КамАЗа» мусора и песка
В Улан-Удэ продолжается очистка ливневой канализации. Работы проводят специалисты комбината по благоустройству с помощью спецтехники - каналопромывочной машины и ручным способом. За два месяца специалисты провели ремонт и прочистили 44 канала и лотка. Они вывезли более 12 кубометров песка и мусора, что приравнивается к двум «КамАЗам», сообщили в администрации города.
- Ливневые сети забиваются большим количеством окурков, пакетов, бутылок. Просим автолюбителей не выкидывать мусор на дорогу - это очень усложняет нам работу, - рассказал начальник отдела по ремонтно-строительной работе Алексей Бойков.
Протяжённость дорог в Улан-Удэ более 543 км., включая грунтовые дороги. Ливневой канализацией обеспечены лишь 33 км автодорог города на 57 участках.
– В период дождей очень важно, чтобы ливневые канализации эффективно уводили ливневую воду для недопущения подтопления городских дорог. Мы ведём постоянный мониторинг состояния ливневок и обеспечиваем их работоспособность, – отметил директор комбината по благоустройству Владимир Соснин.
Обслуживанием ливневой канализации занимается комбинат по благоустройству в период с мая по октябрь.
В Улан-Удэ ливнёвки забиваются бутылками и окурками
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