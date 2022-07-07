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Бурятская шахматистка чуть не отобралась на суперфинал чемпионата России

Бурятская шахматистка чуть не отобралась на суперфинал чемпионата России
Общество,  Фото:pixabay.com
По результатам соревнований она выполнила норматив мастера спорта России по шахматам

С 25 июня по 5 июля в городе Обнинск прошли всероссийские соревнования «Высшая лига» чемпионатов России среди мужчин и женщин. В женском чемпионате участвовали 44 сильнейшие шахматистки из 28 регионов России. Среди них 32 обладателя международных званий от мастера до гроссмейстера.

Отличным получился дебют в соревнованиях среди женщин у 13-летней Яны Ж. из Агинского Бурятского округа, отобравшейся на эти соревнования с чемпионата Сибирского федерального округа среди женщин (второе место). Набрав 6 очков из 9 возможных, Яна поделила 3-6 места.

Первые пятеро отбирались в суперфинал чемпионата России. Однако коэффициент Бухгольца был неблагосклонен к Яне, и она оказалась шестой. Тем не менее по результатам соревнований Яна выполнила норматив мастера спорта России и получила весомую прибавку рейтинга ЭЛО: 36 пунктов. Б

- Примечательно, что в Забайкальском крае и Республике Бурятия только два мастера спорта России по шахматам. Это тренер Яны - международный мастер Тимур Георгиевич Иванов и международный гроссмейстер Жамсаран Цыдыпов, - сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
шахматы спорт чемпионат России Агинский Бурятский округ

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