Команда республики выиграла домашний этап соревнований
Сборная Бурятии 2008 года рождения становится победителем домашнего этапа первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди команд спортивных школ 2008 г.р.
Подопечные Владимира Снегирёва одержали 4 победы в 4 матчах. В первом матче были обыграны гости из Читы со счётом 4-0. Затем иркутский «Байкал» пропустил от команды республики три мяча, забив в ответ один. Матч с ангарским «Сибиряком» закончился также 3-1. Самую серьёзную борьбу сборной Бурятии навязал «Енисей» из Красноярска, но и здесь команду ожидала победа со счётом 2-1.
Лучшим игроком турнира был признан полузащитник команды республики Никита Д.
На финальный турнир, который пройдёт в Новосибирске в сентябре, с этого этапа отправятся две команды: сборная Бурятии и «Енисей» (Красноярск).
В этом месяце команда республики отправится на кубок РФС, который стартует 17 июля. В турнире примут участие 6 команд, сообщает федерация футбола РБ.
Футболисты Бурятии прошли в финал первенства ДФО и СФО
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