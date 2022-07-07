Футболисты Бурятии прошли в финал первенства ДФО и СФО

Общество, Фото: пресс-служба федерации футбола РБ

Команда республики выиграла домашний этап соревнований



Сборная Бурятии 2008 года рождения становится победителем домашнего этапа первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди команд спортивных школ 2008 г.р.



Подопечные Владимира Снегирёва одержали 4 победы в 4 матчах. В первом матче были обыграны гости из Читы со счётом 4-0. Затем иркутский «Байкал» пропустил от команды республики три мяча, забив в ответ один. Матч с ангарским «Сибиряком» закончился также 3-1. Самую серьёзную борьбу сборной Бурятии навязал «Енисей» из Красноярска, но и здесь команду ожидала победа со счётом 2-1.



Лучшим игроком турнира был признан полузащитник команды республики Никита Д.



На финальный турнир, который пройдёт в Новосибирске в сентябре, с этого этапа отправятся две команды: сборная Бурятии и «Енисей» (Красноярск).



В этом месяце команда республики отправится на кубок РФС, который стартует 17 июля. В турнире примут участие 6 команд, сообщает федерация футбола РБ.

