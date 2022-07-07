В Улан-Удэ закрасили неугодное соседям граффити из «Оно»

В Улан-Удэ владельцам гаража с шикарным граффити клоуна Пеннивайзом из фильма «Оно» (18+) пришлось всё же закрасить рисунок. Видео работ семья опубликовала в прямом эфире в соцсети.
Глава семейства рассказал, что граффити ему «очень жаль».
- Подъехал сейчас маленький мальчик на велосипеде и спросил: «Зачем же вы такую красоту закрашиваете?! – рассказал он.
Теперь гараж стал безликого чёрного цвета. Для отчёта владельцам гаража придётся предоставить фотографию в администрацию Железнодорожного района.
Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле в микрорайоне Пентагон пара из Улан-Удэ решила на своём гараже нарисовать огромного Пеннивайза. В реализации задуманного им помогла девушка-художник. После этого их типовой гараж приобрёл индивидуальность и заметно выделялся среди остальных.
Многим местным жителям рисунок нравился. Однако жительнице дома напротив, окна квартиры которой выходили как раз на гараж, оказалась против легендарного клоуна. Женщина обратилась с официальной жалобой в районную администрацию.
Административная комиссия признала владелицу гаража нарушившей п. 1.10 правил благоустройства. «Разместила рисунок в не установленных для этих целей. За совершение указанного нарушения предусмотрена ответственность по ст. 30 закона Республики Бурятия от 05.05.2011 г. №2003-ГУ «Об административных правонарушениях», - говорится в протоколе комиссии.
В итоге владельцев гаража обязали убрать рисунок, в противном случае их ждал бы штраф.
- Законы наши местные не разрешают на объектах некапитального строительства без разрешения администрации наносить никакие рисунки. Даже на заборе своего частного дома я, получается, не имею права нарисовать ничего без разрешения администрации, - пояснил владелец гаража.
Во время прямого эфира, когда закрашивали гараж, подписчики просили оставить хотя бы глаза. Но мужчина объяснил, что даже этого нельзя делать, поэтому Пеннивайза закрасили полностью.