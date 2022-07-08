В Чите впервые пройдёт слёт детских писателей ДФО и СФО

В Забайкалье приедут авторы из Улан-Удэ, Иркутска и Благовещенска



Слёт детских писателей Дальнего Востока и Сибири состоится впервые в Чите со 2 по 5 сентября в рамках литературного праздника «Забайкальская осень». Как рассказали в Забайкальской краевой библиотеке имени А.С. Пушкина, гостями слёта станут писатели из Благовещенска, Хабаровска, Иркутска и Улан-Удэ: Юрий Баранов, Виктория Алагуева, Виталий Краснер, Александр Курако и Елена Четверикова.



Жителей и гостей города ждёт большой литературно-музыкальный праздник с участием творческих коллективов, встречи с забайкальскими и приглашёнными авторами, презентации книг и многое другое.



- Начало празднику «Забайкальская осень» было положено в сентябре 1965 года, когда в Чите состоялся первый семинар молодых литераторов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Семинар стал заметным явлением в литературной жизни России. В нём приняли участие около 50 известных и более 70 молодых авторов, среди них ставшие позднее широко известными Валентин Распутин, Александр Вампилов, Геннадий Машкин, Вячеслав Шугаев, Дмитрий Сергеев, Владимир Корнаков, Михаил Асламов, Роман Солнцев, Ростислав Филиппов и многие другие, - сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.

