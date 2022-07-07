В Бурятии провели тренировку связисты

Общество, Фото: из архива

Со связистами проведена тренировка по развёртыванию полевых подвижных пунктов управления



В Бурятии с подразделениями связи Восточного военного округа проведена тренировка по обеспечению устойчивой и непрерывной связью руководства общевойскового объединения, подчинённых соединений и воинских частей.



Всего было задействовано около десятка пунктов управления, оснащённых цифровыми средствами связи и автоматизации.



- В ходе тренировки специалисты отработали развёртывание полевых подвижных пунктов управления, проверили работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи, пунктов управления видеоконференцсвязью. Особое внимание уделялось совершенствованию слаженности штабов и пунктов управления в звеньях «командование объединения - соединение», «соединение - батальон», - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



При решении поставленных задач применялись радиосредства 6-го поколения.



Их применение в сочетании с воздушными ретрансляторами обеспечило надёжную помехозащищённую и скрытую радиосвязь подразделениям общевойсковых соединений.



Также военные связисты отработали вопросы по обеспечению охраны и обороны полевых пунктов управления от действий диверсионно-разведывательных групп условного противника.



