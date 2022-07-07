Собак ловят в микрорайоне Заречный
7 июля в Улан-Удэ проходит очередной рейд по собакам. На этот раз его место – СНТ «Профсоюзник» в микрорайоне Заречный.
- Сотрудники комитета городского хозяйства, управления общественной безопасности, администрации Советского района обследуют жилые массивы на предмет самовыгула хозяйских собак. Состоятся мероприятия по отлову безнадзорных животных. Также проверят как собственники участков содержат свои прилегающие территории, - сообщили в администрации города.
По правилам благоустройства города, в частном секторе собственники обязаны убирать территорию на расстоянии пяти метров от границ своего участка. За нарушение сроков уборки собственникам территорий грозит административный штраф от 4 до 5 тысяч рублей.
Подать заявку на отлов, сообщить о нарушении правил самовыгула и благоустройства, уточнить интересующую информацию можно будет по номеру телефона оперштаба: 8-9025-30-17-08 .
В СНТ «Профсоюзник», ул. 3-я, д.609/1 (конечная остановка маршрута №82) c 10:00 до 16:00 жители смогут бесплатно поставить прививку от бешенства и зарегистрировать своих питомцев. Отметим, при регистрации необходимо поставить микрочип животному. За эти процедуры нужно будет заплатить 355 рублей.
Вакцинировать и зарегистрировать домашних животных можно и в другие дни (кроме выходных) в ветеринарных кабинетах городской станции с 9:00 до 16.00 по двум адресам: ул. Зои Космодемьянской, д. 12, тел.: 43-79-71, ул. Родины, д. 11, тел.: 18-00-05.
В Улан-Удэ проходит очередной собачий рейд
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