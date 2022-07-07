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Улан-Удэ и Иркутск войдут в федеральный проект «Чистый воздух»

Улан-Удэ и Иркутск войдут в федеральный проект «Чистый воздух»
Общество,  Фото:pixabay.com
Всего в проекте будет 41 город-участник.

К 12 городам-участникам федерального проекта «Чистый воздух» в 2023 году прибавится ещё 29. Это города с высоким или очень высоким уровнем загрязнения воздуха. Об этом рассказала 6 июля заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко. Сейчас ведётся работа по утверждению перечня городов и подготовка всей необходимой нормативной базы.

В список на включение в проект попали три населённых пункта Бурятии: Гусиноозёрск, Селенгинск и Улан-Удэ. Также включены Петровск-Забайкальский (Забайкальский край) и семь городов Иркутской области: Ангарск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов.

Для каждого города планируют предусмотреть отдельные мероприятия. В населённых пунктах предстоит и модернизация коммунальной инфраструктуры, и экологическая модернизация заводов. Кроме того, в рамках нацпроекта будут закуплены экологические виды транспорта. Также потребуются решения по переводу частных домовладений на экологичные виды отопления.

Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, ранее в проект «Чистый воздух» был включён Братск. В течение трёх лет в этом городе удалось сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух более чем на 12 тысяч тонн, что позволило исключить Братск из перечня городов с очень высоким уровнем загрязнения воздуха.
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