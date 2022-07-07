Анастасия Ломакина и Юлия Иванова завоевали бронзовые награды
Спортсменки из Иркутской области Анастасия Ломакина и Юлия Иванова стали бронзовыми призёрами чемпионата России по тяжёлой атлетике. Чемпионат проходит с 4 по 9 июля в Хабаровске, сообщает минспорта Иркутской области.
В весовой категории 81 кг мастер спорта России Анастасия Ломакина заняла третье место в сумме двоеборья с результатом 198 кг, из них в рывке её результат составил 89 кг. В толчке с результатом 109 кг иркутская спортсменка также стала третьей. Анастасия тренируется у Виктора Доничева.
В весе 87 кг три бронзовые награды чемпионата России завоевала мастер спорта России Юлия Иванова. Так, она показала результат в рывке 85 кг, в толчке 111 кг, в сумме двоеборья 196 кг.
Кроме того, Юлия заняла третье место на открытом чемпионате федерации тяжёлой атлетики России. Тренеры спортсменки - Александр Шишмарев и Эдуард Бахвалов.
Спортсменки из Иркутской области взяли медали чемпионата России по тяжёлой атлетике
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