В Улан-Удэ стартовал международный фестиваль «Путь кочевника»

Девочка радостно передаёт ароматный подарок от известного журналиста маме.



Как выяснилось, распродажа овощей входит в сюжетную линию спектакля «Птифуры. Бабушки» (6+). Как поделились после выступления артисты, дома, в Санкт-Петербурге, они реально покупают овощи у бабушек, чтобы поддержать пожилых дачниц. Вот и в Улан-Удэ накануне спектакля они купили овощи на Центральном рынке.



- И мы купили овощи не у перепродавцов, а реально выискивали бабушек, которые вырастили урожай своими руками, - артисты надеются, что их инициативу поддержат в Бурятии, и люди также будут делать покупки у пожилых людей.



Двое актёров и десять кукол со сцены рассказывают нехитрые истории о стариках. Драматическое мастерство усиливается куклами, расширяя диапазон художественного инструментария. Это пронзительный спектакль не только для детей, а, скорее, для взрослых детей, позволяющий им увидеть мир своих позабытых, а ещё хуже, брошенных родителей.



Настоящая магия, вуду какое-то, когда неживые марионетки оживают в руках артистов, как будто они вдыхают в них жизнь. Перед нами ожившие тряпичные герои, радостям и горестям которых искренне переживаешь.



- Фестиваль проходит при поддержке минкульта Бурятии и Союза театральных деятелей России после двухлетнего перерыва из-за прошедшей пандемии, - делится Эрдэни Жалсанов, худрук театра «Ульгэр».



Он с гордостью демонстрирует гостям макет здания театра, находящегося сейчас на реконструкции.



На открытии фестиваля идёт активная фотосессия, среди медийщиков замечены фотограф Анна Огородник, главред «Новой Бурятии» Татьяна Никитина, телеведущая ГТРК «Бурятия» Татьяна Мигоцкая.



- Таня наш фанат, приходит на всё спектакли, никогда не напрашивается на приглашение, молча покупает билеты, - смеётся Баярма Дашидоржиева, директор «Ульгэр». - А это студентка Надежда Аюшеева, она учится по целевому набору на артиста нашего театра. «Внучка Исая Калашникова», - как бы невзначай замечает собеседница.



Пять дней будут радовать улан-удэнцев своим искусством гости из разных российских регионов и Монголии. Как рассказали в министерстве культуры Бурятии, выступают артисты на разных театральных площадках города.



Бурдрам тоже не остался в стороне, с «Ульгэром» на период реконструкции театр делит одну сцену, и поэтому принимает фестиваль сразу на двух своих площадках. 6 июля на новой сцене «Тайзан59» выступили улан-баторские артисты-студенты из компании кукольников Монголии «Сити Университет» со спектаклем «Живые картины» (16+).



Впечатляющий экспериментальная постановка без слов. Сюжет - о творчестве художников Эдварда Мунка и Сальвадора Дали, шокирующая модернистская станковая живопись которых оживает в пластической динамике игры артистов.



В Буряад театре гостям из братской страны очень рады, встретили как подобает, с хлебом-солью и тортами. Оно и понятно, сами только что вернулись из триумфальных гастролей в Монголии.



7 июля на основной сцене Буряад театра покажет в рамках творческого форума свой спектакль «...и звали его Домино» (12+) сам театр кукол «Ульгэр».



8 и 9 июля в Буряад театре ожидается четыре показа спектакля «Джинжик» (12+) знаменитой театральной лаборатории Яны Туминой из Санкт-Петербурга.



Ещё один гость из зарубежья - Монгольский государственный театр кукол. Спектакль «История двух друзей» (6+) они представят на временно арендуемой сцене организатора фестиваля - театра кукол «Ульгэр».



С 5 по 10 июля в Бурятии проходит IV международный фестиваль театров кукол «Путь кочевника». Мероприятие традиционно проходит один раз в пять лет. В этом году оно приурочено к 55-летнему юбилею театра кукол «Ульгэр». О том, как прошло открытие, рассказал помощник художественного руководителя Бурятского драматического театра по связям с общественностью Батодалай Багдаев:«- А вас есть бабушка? - интересуется у двух лопоухих мальчишек министр культуры Соелма Дагаева, явно растроганная после игры петербургского театра «Кукольный формат».- Да, даже две! - бойко отвечают юные зрители министру культуры Бурятии. - Ещё у нас есть прабабушка!Среди вип-персон на открытии в театре кукол «Ульгэр» театрального фестиваля «Путь кочевника» радиоведущий Игорь Озеров. Он участвует в распродаже овощей, устроенных на открытии. Свою покупку – пучок свежей зелени – он вручает девочке, которой только что отказали в покупке.- По карте не продаётся, только наличными! - расстроили актёры юную зрительницу.