Объявлен график музыкального сопровождения в 5 парках
В столице Бурятии был утверждён график музыкального сопровождения в городских парках «Юбилейный», «Кристальный», «Молодёжный», имени Д.Ж Жанаева и имени С.Н Орешкова.
Музыкальное сопровождение будет звучать ежедневно в будни с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 21:00, а также в выходные: с 11:00 до 13:00 и с 16:00 до 21:00.
- Наслаждайтесь музыкой и атмосферой любимых мест, всем приятного отдыха в парках! – сообщает дирекция по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ.
В парках Улан-Удэ ежедневно будет звучать музыка
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Она пригодится и опытным путешественникам, и новичкам
Команда республики выиграла домашний этап соревнований
Зрители смогут почувствовать себя настоящими звёздами и научиться играть на музыкальных инструментах
По результатам соревнований она выполнила норматив мастера спорта России по шахматам
Выпускники Буддийского университета успешно завершили своё обучение
Юбилей отметила участница трудового фронта из Заиграевского района
Мусоровозы больше не могут проехать по проблемной территории
Гидролог рассказала о прогнозах на весенне-летний паводок в регионе
Всего в проекте будет 41 город-участник.
Поздравления принимала Долгор Гылыкова
Наградила журналистов министр Соёлма Дагаева
Свалка на улице Тобольская образуется уже второй раз
Новая стоимость стала действовать с 1 июля
В столице Бурятии вручили медали «За особые успехи в учении»
Силы уже практически оставили альпинистов из Ирана