В парках Улан-Удэ ежедневно будет звучать музыка

Объявлен график музыкального сопровождения в 5 парках



В столице Бурятии был утверждён график музыкального сопровождения в городских парках «Юбилейный», «Кристальный», «Молодёжный», имени Д.Ж Жанаева и имени С.Н Орешкова.



Музыкальное сопровождение будет звучать ежедневно в будни с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 21:00, а также в выходные: с 11:00 до 13:00 и с 16:00 до 21:00.



- Наслаждайтесь музыкой и атмосферой любимых мест, всем приятного отдыха в парках! – сообщает дирекция по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ.

