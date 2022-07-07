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В Бурятии выберут лучшего водителя такси

В Бурятии выберут лучшего водителя такси
Общество,  Фото:pixabay.com
Региональный этап всероссийского конкурса состоится в начале августа

В Бурятии 2 августа состоится региональный этап V всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России – 2022». Водители такси поборются за денежные призы: 15000, 10000 и 5000 рублей, а победитель представит регион в финале конкурса.

Водителей такси приглашают сразиться за звание лучшего и денежные призы. Чтобы стать участником, необходимо подать заявку на сайте конкурса (russia-driver.taxi).

К конкурсу допускаются водители, имеющие действующее разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Кроме того, у претендента должны отсутствовать грубые нарушения ПДД в течение 2022 года.

Конкурс проходит в три тура. В первом туре у участников проверят знание ПДД. Во втором туре участники продемонстрируют знание улично-дорожной сети и месторасположение объектов культурного наследия, знание исторических фактов и закона о такси.

Третий тур будет практическим. Водительское мастерство проверят при помощи обычного гранёного стакана. На крышу автомобиля устанавливается стакан с водой. Конкурсанты должны выполнить упражнения на плавность вождения. Среди них: «установка детского кресла», «змейка» передним и задним ходом, «параллельная парковка», «бокс», «разворот в ограниченном пространстве», «бордюр», «повороты на 90 градусов» передним и задним ходом, «стоп-линия». Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.

Возрастное ограничение 18+
Бурятия такси конкурс водители

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