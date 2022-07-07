В Забайкальском крае за дачу взятки осуждён машинист электровоза

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Он пытался избежать дисциплинарной ответственности



Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении машиниста электровоза Эксплуатационного локомотивного депо Карымское. Он признан виновным в мелком взяточничестве.



Суд установил, что в апреле 2021 года подсудимый управлял локомотивом в составе грузового поезда. Следуя по железнодорожной линии, произвёл перезарядку тормозной магистрали и повысил зарядное давление в магистрали, тем самым допустив нарушение правил безопасности движения на железнодорожном транспорте.



- Во избежание наступления неблагоприятных последствий в виде привлечения к дисциплинарной ответственности, подсудимый лично передал машинисту-инструктору локомотивных бригад по автотормозам денежные средства в виде взятки в размере 1,5 тысячи рублей, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Суд признал подсудимого виновным, назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.



Приговор в законную силу не вступил.



Уголовное дело в отношении взяткополучателя находится в производстве следственных органов.

