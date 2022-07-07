Он пытался избежать дисциплинарной ответственности
Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении машиниста электровоза Эксплуатационного локомотивного депо Карымское. Он признан виновным в мелком взяточничестве.
Суд установил, что в апреле 2021 года подсудимый управлял локомотивом в составе грузового поезда. Следуя по железнодорожной линии, произвёл перезарядку тормозной магистрали и повысил зарядное давление в магистрали, тем самым допустив нарушение правил безопасности движения на железнодорожном транспорте.
- Во избежание наступления неблагоприятных последствий в виде привлечения к дисциплинарной ответственности, подсудимый лично передал машинисту-инструктору локомотивных бригад по автотормозам денежные средства в виде взятки в размере 1,5 тысячи рублей, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Суд признал подсудимого виновным, назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
Уголовное дело в отношении взяткополучателя находится в производстве следственных органов.
В Забайкальском крае за дачу взятки осуждён машинист электровоза
Общество, Фото:
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