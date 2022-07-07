В Бурятии мать обязали включить ребёнка в долю на жильё по маткапиталу

В деле разбиралась прокуратура



В 2013 году жительница Баргузинского района Бурятии обратилась в пенсионный орган с заявлением о распоряжении средствами маткапитала на улучшение жилищных условий. Этими деньгами она намеревалась оплатить долг по кредиту на приобретение жилья.



- При получении денежных средств она дала письменное обязательство об оформлении приобретаемого жилого помещения в общую собственность всех членов семьи с определением долей, в том числе на несовершеннолетнего ребёнка. Указанное обязательство женщина не исполнила, нарушив тем самым жилищные права несовершеннолетнего, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Прокуратур района в суд направила иск о понуждении сельчанки оформить в собственность ребёнка долю приобретённого на средства материнского капитала жилого помещения. Суд удовлетворил иск.



Решение суда вступило в законную силу.

