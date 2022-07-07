В деле разбиралась прокуратура
В 2013 году жительница Баргузинского района Бурятии обратилась в пенсионный орган с заявлением о распоряжении средствами маткапитала на улучшение жилищных условий. Этими деньгами она намеревалась оплатить долг по кредиту на приобретение жилья.
- При получении денежных средств она дала письменное обязательство об оформлении приобретаемого жилого помещения в общую собственность всех членов семьи с определением долей, в том числе на несовершеннолетнего ребёнка. Указанное обязательство женщина не исполнила, нарушив тем самым жилищные права несовершеннолетнего, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Прокуратур района в суд направила иск о понуждении сельчанки оформить в собственность ребёнка долю приобретённого на средства материнского капитала жилого помещения. Суд удовлетворил иск.
Решение суда вступило в законную силу.
В Бурятии мать обязали включить ребёнка в долю на жильё по маткапиталу
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