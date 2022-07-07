Мужчина представлял опасность для окружающих
50-летний житель Улан-Удэ болеет открытой формой туберкулёза лёгких, но он намеренно не проходит обследование и лечение. При этом мужчина продолжает контактировать с окружающими, представляя опасность для других.
Прокурор Советского района обратился в суд с иском о принудительном обследовании и лечении улан-удэнца в республиканском клиническом противотуберкулёзном диспансере.
Суд требования прокурора удовлетворил.
Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Больного туберкулёзом улан-удэнца через суд отправили на лечение
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