Наталья Уланова о «Голосе кочевников-2022»: «Это будет подъём, оживление»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Худрук Бурятской филармонии испытывает радостное волнение от предстоящего феста



Музыкальный фестиваль «Голос кочевников – 2022» - это одно из самых ожидаемых событий текущего лета, которое входит в топ мероприятий Года культурного наследия России. В Бурятии этот фестиваль появился уже давно, постепенно развивался и превратился в огромный опен-эйр в Ацагатской степи. Сейчас этот фест на слуху не только у молодёжи, но и у более старшего поколения. К сожалению, фестиваля не было в 2020 году из-за коронавирусных ограничений - сначала его перенесли на осень, затем на следующий год, а в 2021 самый масштабный праздник музыки на открытом воздухе в Зауралье отменили в последний момент по той же причине. Но совсем скоро, 15 и 16 июля, мы наконец-то услышим голоса и музыку «кочевников» под открытым небом.



Как «Голос кочевников» «вставал на ноги» в течение 14 лет и чего ожидать от фестиваля после двухгодичного перерыва? Об этом с «Байкал-Daily» поделилась Наталья Уланова – арт директор «Голоса кочевников», художественный руководитель Бурятской государственной филармонии.



- Расскажите об истории становления фестиваля.



- Фестиваль «Голос кочевников» проводится с 2009 года. В этом году это будет уже 12-й фестиваль. Начинался он как серия концертов на театральных сценах города. С 2014 года мы начали один фестивальный день проводить на открытом воздухе в Этнографическом музее. В 2016 году фестиваль переехал в Ацагат на территорию туристического комплекса «Степной кочевник». Это был существенный шаг вперед, потому что для развития фестиваля, для развития событийного туризма в Бурятии было принципиально важно сменить площадку, ведь «Голос кочевников» ориентировался уже не на тысячу зрителей, а на несколько тысяч. Четыре года подряд «Голос кочевников» проходил в Ацагате и, наконец-то, к 2019 году вышел на достаточно высокий уровень,и люди стали привыкать к фестивальной культуре.



- В чём главная особенность «Голоса кочевников»?



- Это фестиваль с особой атмосферой. Поездка на «Голос кочевников» – это настоящее путешествие, приключение, маленький отпуск на уик-энд, подобно тому как мы ездим на Байкал. С палатками, с семьёй, с друзьями, встречая массу интересных людей, общаясь и получая заряд позитивной энергии. В прошлые годы за два-три дня фестиваля наши зрители могли услышать более 50 групп из разных стран мира. То есть чтобы познакомиться с культурой других народов, не надо было выезжать за пределы республики. Наконец-то, спустя два года, сняли ковидные ограничения, и сейчас мы можем его делать. Фестиваль очень ждут, люди соскучились.



- Что особенного ждёт зрителей спустя два года отсутствия феста?



- В этом году на фестивале будет три сцены. Мы решили назвать их «Солнце», «Луна» и «Звезда». 15 июля фестивальную программу на сцене «Солнце», откроет группа из Калмыкии «Хагрин», а продолжат музыканты из Бурятии, Москвы и Монголии. Параллельно с этим, начнет работать сцена «Луне», где будет звучать много электронной музыки. В Бурятии, кстати, несколько объединений электронной музыки, таких как «Нepna», BAIKAL NOMADS, Ruff. Они и представят на фестивале своих резидентов. Также зрители познакомятся с бурятской рэп-культурой. Самый яркий сегодня из них на мой взгляд это артист LUTAAR. . Выступит и очень известный уже в мировом масштабе бурятский рэпер Everthe8.



- Расскажите о сцене «Звезда».



- Вообще, это не сцена, это большой шатёр. Идею и программу этой локации предложил Владимир Суранов, директор школы «Сила Музыки». В этом шатре будет много всего интересного – «Открытый микрофон», например.. Любой зритель на фестивале сможет спеть или сыграть там для своих друзей. Разные музыканты из разных групп соберутся на джем, чтобы импровизировать вместе. Кроме того, будут мастер-классы. В этой же локации впервые будет детский концерт – «Голосок кочевников». Дети от 7 до 11 лет будут играть на инструментах и петь песни. Я уверена, что эта сцена будет очень востребована, и, надеюсь, в будущем мы будем её масштабировать. И там, кстати, тоже будут диджей-сеты.



- Кого мы услышим в качестве «гвоздей программы»?



- В первый день будет группа «Сироткин» из Москвы, а второй день – это потрясающая команда Zoloto и легендарные «Танцы минус». Будет много этнической музыки, хотя не стоит забывать, что фестиваль уже стал мультижанровым. Теперь это не фестиваль этнической музыки, но она там представлена в большом количестве. Например, группа «Оммаж» из Татарстана. Они будут играть синти-поп на татарском языке. Многие знают группу «АИГЕЛ», а скоро, я думаю, будут знать и «Оммаж». Яркая группа из Тывы Khoomei Beet, звезда worldmusic NAMGAR, гениальная Инга Халатнова и группа INGAи многие другие. На фестивале будет звучать и рок музыка в разных вариациях от прекрасной московской группы IDST до популярных местных любимцев группы «Сезон Dождей».



- Чего ждать зрителям от поездки, помимо впечатлений от музыкальных коллективов? Как подготовиться к фесту?



- Для зрителей фестиваля будет организован трансфер от опернорго театра до туркомплекса. Можно будет не оставаться ночевать на фестивале, а вернуться в город. Автобусы будут курсировать до 12 ночи. А кто хочет получить наиболее сильные впечатления, тем желательно ехать с палатками. Зрители могут поставить палатки за большой сценой, в палаточном лагере. Костры, кстати, разжигать категорически запрещается. Но некоторые основательно подходят к делу, везут с собой газовые плиты и варят даже щи. На фестивале кстати будет работать фудкорт. Всем рекомендую взять зонтики, средства от комаров, солнцезащитный крем. Мы надеемся, что погода будет хорошей.



- Какие эмоции вы испытываете как организатор, в преддверии фестиваля?



- Волнительную радость. Меня очень вдохновляет оживление среди местных музыкантов. В последние два года они начали активно развиваться, записывать песни, снимать видеоклипы, репетировать, давать концерты. Важно, что катализатором этого процесса стали проекты Бурятской филармонии.



Радуют, люди, которых я не знаю, но они встречают меня на улице и говорят: «Будет «Голос кочевников» - классно! Мы приедем!». Это так приятно. Мы всегда мечтали, чтобы так было. Раньше приходилось активно доказывать, что «Голос кочевников» нужен. Сейчас уже к счастью многие наоборот хотят помочь в организации фестиваля. У нас раньше была мечта, чтобы мы просто афишу повесили, где написано: музыкальный фестиваль «Голос кочевников» даты, и всё. И все обрадовались и захотели пойти. И вот сейчас такое время настало.





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