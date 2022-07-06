В Бурятии открыли памятник Герою Советского Союза Александру Тюрюмину



Александр Тюрюмин имел общий налёт 17,5 тысяч часов, за период лётно-испытательной работы установил 25 мировых рекордов на Ил-76 и 18 - на Ил-86. За испытания новой авиационной техники и проявленные при этом мужество и героизм летчику присвоено звание Героя Советского Союза. Глава Бурятии Алексей Цыденов посетил аллею в ходе рабочей поездки в Северо-Байкальский район, сообщили в пресс-службе правительства республики.



- Хочу поблагодарить вас за такую инициативу – открыть аллею почётных граждан, потому что своих героев надо знать. А герои ведь разные: герои на поле брани, герои в труде. И люди, которые своим трудом, сделали вклад в развитие района, должны иметь память своих потомков, чтобы все знали, кто стоял у истоков развития районов. За любым конкретным делом стоит человек, и на аллее увековечены люди, которые заслужили почет и уважение в районе. Здесь установлен бюст единственному Герою Советского Союза из Северо-Байкальского района, тем самым, увековечено его имя. Это воспитание, назидание. Это нужно не им, это нужно нам, чтобы мы брали с них, пример, - отметил Алексей Цыденов.



На стендах аллеи размещены имена 58 жителей Северо-Байкальского района.









Справка:



Александр Тюрюмин родился 18 февраля 1928 года в деревне Чанчур Качугского района Иркутской области в семье крестьянина. С 1935 года жил в Нижнеангарске Бурятской АССР, где окончил среднюю школу.



Поступил в Бугурусланское лётное училище. С 1948 по 1959 годы работал пилотом авиапредприятий Казахстанского и Московского управлений Гражданского воздушного флота СССР.



В 1960 году окончил школу лётчиков-испытателей. С 1960 года - на лётно-испытательной работе в Государственном научно-исследовательском институте Гражданской авиации. Принимал участие в испытаниях самолётов Ил-18.



С 1963 года - на лётно-испытательной работе в ОКБ Ильюшина. Поднял в небо и провёл испытания первого серийного Ил-76 (5.05.1973). Принимал участие в испытаниях самолётов Ил-18, Ил-38, Ил-62, Ил-76, Ил-86.



За испытания новой авиационной техники и проявленные при этом мужество и героизм, указом президиума Верховного Совета СССР в 1976 году Александру Тюрюмину было присвоено звание Героя Советского Союза.



В 1981 году на Ил-76 выполнил первое в СССР десантирование груза с предельно малой высоты. За период лётно-испытательной работы установил 25 мировых рекордов на Ил-76 и 18 - на Ил-86. Отважный лётчик чудом остался жив при испытании опытного образца Ил-62, когда из 17 человек, находившихся на борту, погибли 10. Получив травмы и ожоги, Александр Тюрюмин тогда спасал остальных товарищей.



Имел общий налет в 17500 тысяч часов, из них 6000 часов – испытательный налёт.



Жил и работал в Москве. Умер в ноябре 2019 года. Похоронен на Пыхтинском кладбище в посёлке Внуково (в черте Москвы).





В посёлке Нижнеангарске в Бурятии, где жил и окончил школу Герой Советского Союза, легендарный лётчик-испытатель Александр Тюрюмин, ему установили памятник. Бюст появился на аллее почётных граждан Северо-Байкальского района.