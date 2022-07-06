Молодые «бездари» готовы «сорвать крышу» зрителям на концерте в Бурятии

На сцену «Голоса кочевников» впервые выйдет перспективная молодёжная поп-рок группа
Самокритичные и честные — так описывают себя музыканты группы «Местный бездарь». Кредо группы: «Устал от возвышенного — наслаждайся бездарностью».
Ребята уже не первый год выступают на сценах Улан-Удэ и даже успели побывать в небольшом туре по Бурятии. Ещё в 2020 году молодые артисты должны были взойти на сцену «Голоса кочевников», но им пришлось ждать своего часа больше, чем хотелось бы.
- «Голос кочевников» для нашей команды - это небольшая мечта. Мы уже три года представляем, как стоим на сцене перед таким большим количеством зрителей. Ковид разрушал наши планы из года в год, но что ни делается - всё к лучшему. Для нас даже малая сцена фестиваля казалась успехом, а в этом году всё сложилось настолько удачно, что все сцены являются главными. От факта, что мы выступаем с действительно крупными артистами на одной сцене - нам немного вскружило голову. Например, одним из участников фестиваля является «Сироткин» - любимый исполнитель нашего басиста. Наша главная черта - это честность, поэтому скажем прямо – мы волнуемся. Но волнение в этом случае только пойдёт нам на пользу, ведь мы невероятно заряжаемся от хороших зрителей, большой сцены и мощного звука, - рассказал «Байкал-Daily» солист группы Даниэль Захаров.
Организаторы феста отмечают, что музыкальный стиль бездарей пропитан бунтарским духом, приправлен хулиганским подтекстом и философскими мыслями. С одной стороны их песни — громкий и дерзкий поп-рок с колкими и запоминающимися строчками, гитарными соло и звонкими барабанами, с другой — меланхоличные композиции, полные смысла и переживаний.
- Гарантируем что у всех сорвёт крышу от нашего бездарно-бунтарского порыва. Мы заряжены на все сто процентов и ничто не сможет нам помешать кайфануть вместе со зрителями. Вот за что мы точно не переживаем – это организация фестиваля. Там будут работать настоящие профессионалы своего дела и всё пройдёт на высшем уровне. Остаётся только дождаться и приехать разрывать сцену «Голоса кочевников», - говорит солист.
Музыкальный фестиваль «Голос кочевников» состоится в Ацагатской долине в Заиграевском районе 15 и 16 июля.
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