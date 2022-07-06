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Дамба в центре Улан-Удэ готова на 15%

Дамба в центре Улан-Удэ готова на 15%
Общество, 
Подрядчик может завершить работы уже в этом году

В Улан-Удэ полностью завершили работы по бетонированию 600 метров откосов дамбы в центре города. Сейчас на объекте ведутся работы по устройству щебня на откосы, по монтажу армированных каркасов и бетонированию откосов, сообщили в управлении капитального строительства (УКС) правительства Бурятии.

Строительная готовность реконструкции дамбы на правом берегу рек Селенга и Уда – 15%.

Подрядчик может завершить работы уже в этом году.

- У нас паводковый период начинается с июня по сентябрь месяц, если вода сильно не поднимется, то работы могут завершиться уже в этом году. То есть у нас два графика производства работ, по двум вариантам развития паводковой ситуации, - пояснил начальник УКС Бурятии Анатолий Урбанов,

- Первый этап реконструкции дамбы - это наиболее важный этап, так как он расположен в центральной части города Улан-Удэ. В перспективе здесь планируется благоустройство набережной реки Селенга. И от сроков завершения реконструкции дамбы уже зависит, когда можно будет приступить к дальнейшему благоустройству набережной. – прокомментировал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

Общая стоимость строительства – 275 млн рублей, из них 94% - это федеральный бюджет, 6% - республиканский.

Существовавшая дамба была построена в конце 60-х – начале 70-х годов. Сооружение, которому уже более 50 лет, подверглось значительному износу, местами плиты были разрушены.

В центре города новая дамба будет протяжённостью 3,5 километра от Удинского моста до ТЦ «Пионер». Её укрепляют монолитными железобетонными плитами и ограждениями.

дамбы

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