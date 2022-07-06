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В Забайкалье отменили все ограничения по африканской чуме свиней

В Забайкалье отменили все ограничения по африканской чуме свиней
Общество,  Фото:pixabay.com
Животных и продукцию свиноводства можно вывозить за пределы региона

Ограничения по африканской чуме свиней (АЧС) окончательно отменены в Забайкалье. Теперь жители края могут свободно вывозить животных и продукцию свиноводства за пределы региона.

- Специалисты ветслужбы Забайкалья составили доказательную базу по благополучию региона по АЧС и отправили материалы в Россельхознадзор России. После рассмотрения документов центральный аппарат присвоил краю статус «Благополучный без вакцинации», - рассказал руководитель краевой государственной ветеринарной службы Андрей Лим.

Как сообщалось ранее, в марте прошлого года в Чите лабораторно подтвердился вирус АЧС. За несколько недель из хозяйств читинцев изъяли 2,5 тысячи голов свиней и 6,8 тонн свинины. Сумма ущерба составила более 27 миллионов рублей.

Как сообщает ветеринарная служба Забайкалья, чтобы не допустить появление опасного заболевания, рекомендовано кормить поголовье свиней хорошо проваренными пищевыми отходами. Запрещено скармливать животным продукты «со стола». Владельцам рекомендовано своевременно проводить вакцинацию свинопоголовья и диагностические исследования на АЧС.

Также специалисты отмечают, что ввоз животных на территорию края осуществляется строго при соблюдении ветеринарных сопроводительных документов.
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