Иркутская зоогалерея создала для лисёнка «детский сад»

Общество, Фото: Иркутская зоогалерея

Специалисты выходили четвероногого пациента



В Иркутской зоогалерее ради реабилитации лисёнка создали своеобразный «детский сад». Двое щенят породы сиба-ину Хонго и Такеши, а также маленькая светленькая лисичка Цири были привлечены к миссии развлечь идущего на поправку «сложного» пациента.



Лечили лисёнка почти полтора месяца. Его подобрали в лесу раненного неравнодушные люди. Он поступил в зоогалерею с глубокими и не очень свежими покусами, особенно сильными в области лопаток. Его спасители предположили, что малыша потрепали собаки. Однако специалист, изучив форму и глубину ран, пришёл к выводу, что виноваты соплеменники. Да и собаки не оставили бы такую слабую добычу в живых, а его потрепали и бросили. То есть была драка с более крупным сородичем.



Регулярные промывания глубоких «карманов» и обработка ран длились почти месяц: они заживали тяжело. Теперь повязки сняты, дренажи убраны, остались только шрамы и проплешины на шерсти, а это значит, что лисёнку можно бегать, играть и восстанавливать форму, утраченную за время лечения.



- Физические нагрузки и социализация при помощи весёлых соседей – это то, что сейчас нужно лисёнку. Он, конечно, ещё пугливый, но вписался в общую компанию отлично и с каждым днём становится всё общительнее, - сообщает пресс-служба зоогалереи.



Новенький немного старше своих друзей, поэтому его ссаживали осторожно. Но всё прошло без проблем: зверята встретились так, как будто всю жизнь были знакомы. И сейчас постоянно лежать, забившись в тёмный угол, как он это делал во время лечения, у него нет ни желания, ни возможности. Хонго, Такеши, и особенно Цири скучать не дадут, достанут и заставят бегать.



- Есть Лютик, есть Цири, значит этот будет Геральт, - пояснили в зоогалерее.

