Здесь смогут тренироваться жители Мясокомбината
В Улан-Удэ жители Мясокомбината теперь будут заниматься спортом на новой спортивной площадке.
На воркаут-площадке, открывшейся возле дома 46 по улице Гармаева, установили тренажёры, турники и сектор для прыжков в длину. Всё это – на безопасном резиновом покрытии, сообщили в администрации города.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце мая воркаут-комплекс установили на набережной Селенги.
В Улан-Удэ открылась новая воркаут-площадка
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