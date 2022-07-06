Юмористка из Улан-Удэ стала участницей шоу «Блогеры пробуют»

Юмористка, актриса, КВНщица из Бурятии Татьяна Нежельская стала участницей стримингового шоу «Блогеры пробуют» (18+).
«2022 год. Западные бренды ушли из России. Четыре блогера – стендаперы, КВНщики, актёры – собрались, чтобы выяснить, есть ли в России бренды, которые могут заменить западные аналоги. Ну и попробовать их на себе», - говорится в анонсе к шоу.
В этом выпуске Татьяна Нежельская с другими блогерами Антоном Остерниковым, Александром Будариным и Александром Серебряковым получили задание приготовить легендарные зарубежные блюда из продуктов отечественных производителей.
Блогерам раздали различные рецепты. Татьяне достался мексиканский тако. Она сразу же призналась, что даже не знает, что это такое.
- Тако – это что? – спросила юмористка.
- Разве это не национальное блюдо Улан-Удэ? - пошутил в ответ Александр Серебряков.
- Потом какая-то сальса. Я не умею танцевать, ребят, - продолжила Татьяна.
В итоге она справилась с заданием. Мексиканское блюдо от Татьяны понравилось другим участникам шоу.
- А ты сама пробовала? – спросил Александр Серебряков.
- Нет.
- Как говорит шеф Ивлев: «Если еда вкусная, то она и холодная вкусная». Эту бы тёплую, конечно, попробовать, - отшутился он.
Также участники шоу приготовили настоящее мясо по-французски и рёбрышки барбекю.
Этот выпуск нового развлекательного шоу стал вторым. В первом блогеры испытывали отечественную минеральную косметику. Тогда парням пришлось наносить макияж моделям, а Татьяна посетила завод, на котором производят эту продукцию. Там же она самостоятельно изготовила тональный крем.