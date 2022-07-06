Юмористка из Улан-Удэ стала участницей шоу «Блогеры пробуют»





Также участники шоу приготовили настоящее мясо по-французски и рёбрышки барбекю.













Юмористка, актриса, КВНщица из Бурятии Татьяна Нежельская стала участницей стримингового шоу «Блогеры пробуют»«2022 год. Западные бренды ушли из России. Четыре блогера – стендаперы, КВНщики, актёры – собрались, чтобы выяснить, есть ли в России бренды, которые могут заменить западные аналоги. Ну и попробовать их на себе», - говорится в анонсе к шоу.В этом выпуске Татьяна Нежельская с другими блогерами Антоном Остерниковым, Александром Будариным и Александром Серебряковым получили задание приготовить легендарные зарубежные блюда из продуктов отечественных производителей.Блогерам раздали различные рецепты. Татьяне достался мексиканский тако. Она сразу же призналась, что даже не знает, что это такое.- Тако – это что? – спросила юмористка.- Разве это не национальное блюдо Улан-Удэ? - пошутил в ответ Александр Серебряков.- Потом какая-то сальса. Я не умею танцевать, ребят, - продолжила Татьяна.В итоге она справилась с заданием. Мексиканское блюдо от Татьяны понравилось другим участникам шоу.- А ты сама пробовала? – спросил Александр Серебряков.- Нет.- Как говорит шеф Ивлев: «Если еда вкусная, то она и холодная вкусная». Эту бы тёплую, конечно, попробовать, - отшутился он.Этот выпуск нового развлекательного шоу стал вторым. В первом блогеры испытывали отечественную минеральную косметику. Тогда парням пришлось наносить макияж моделям, а Татьяна посетила завод, на котором производят эту продукцию. Там же она самостоятельно изготовила тональный крем.