В Бурятии жарко и дождливо

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В республике сегодня до +27 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 7 июля по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, по юго-западным и северным районам местами сильные дожди. В утренние часы местами туманы. Ветер северо-западный 5-10, при грозах порывы до 15-17 м/с. Температура днём +22,+27, местами +13,+18.



В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9, днём порывы до 14 м/с. Температура днём +24,+26.

