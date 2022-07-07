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В Бурятии жарко и дождливо

В Бурятии жарко и дождливо
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В республике сегодня до +27 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 7 июля по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, по юго-западным и северным районам местами сильные дожди. В утренние часы местами туманы. Ветер северо-западный 5-10, при грозах порывы до 15-17 м/с. Температура днём +22,+27, местами +13,+18.

В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9, днём порывы до 14 м/с. Температура днём +24,+26.
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