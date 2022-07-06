В Бурятии лама призвал водителей быть бдительными

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Акция прошла на дороге, ведущей к Иволгинскому дацану



В Бурятии священнослужители Буддийской Традиционной Сангхи России поддержали профилактическую акцию Госавтоинспекции «Внимание, пешеход». На автодороге, ведущей к Иволгинскому дацану, с водителями и пешеходами полицейские провели профилактические беседы.



Сотрудники ГИБДД и Чингис-лама призвали водителей быть внимательными к пешеходам.



- Автомобиль является источником повышенной опасности, а вы несете большую ответственность, будучи водителем. Помните, что человеческая жизнь очень хрупкая, поэтому вы всегда должны быть бдительными, - отметил священнослужитель.



Пешеходов попросили позаботиться о собственной безопасности на проезжей части, носить светоотражающие элементы и не создавать аварийных ситуаций.



Чингис-лама посоветовал взрослым учить своих детей безопасному поведению на дороге с самого раннего возраста.





