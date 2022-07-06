Акция прошла на дороге, ведущей к Иволгинскому дацану
В Бурятии священнослужители Буддийской Традиционной Сангхи России поддержали профилактическую акцию Госавтоинспекции «Внимание, пешеход». На автодороге, ведущей к Иволгинскому дацану, с водителями и пешеходами полицейские провели профилактические беседы.
Сотрудники ГИБДД и Чингис-лама призвали водителей быть внимательными к пешеходам.
- Автомобиль является источником повышенной опасности, а вы несете большую ответственность, будучи водителем. Помните, что человеческая жизнь очень хрупкая, поэтому вы всегда должны быть бдительными, - отметил священнослужитель.
Пешеходов попросили позаботиться о собственной безопасности на проезжей части, носить светоотражающие элементы и не создавать аварийных ситуаций.
Чингис-лама посоветовал взрослым учить своих детей безопасному поведению на дороге с самого раннего возраста.
В Бурятии лама призвал водителей быть бдительными
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