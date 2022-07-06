Самый высокий класс пожарной опасности ожидается в трёх районах Бурятии

Таков прогноз синоптиков



По данным синоптиков, 7 июля пятый класс пожарной опасности (самый высокий) прогнозируется на территории в трёх районах Бурятии: Иволгинском, Кабанском и Хоринском.



Четвёртый класс пожарной опасности – в Улан-Удэ, Джидинском, Заиграевском, Мухоршибирском и Прибайкальском. Третий класс пожарной опасности - Бичурском, Закаменском, Муйском, Селенгинском, Тарбагатайском, Тункинском.



На остальной территории прогнозируется второй класс пожарной опасности.



Главное управление МЧС России по Бурятии рекомендует жителям соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.



В республике действует особый противопожарный режим. На это время запрещено разводить костры, выжигать сухую траву, мусор, посещать леса.

