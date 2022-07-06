Таков прогноз синоптиков
По данным синоптиков, 7 июля пятый класс пожарной опасности (самый высокий) прогнозируется на территории в трёх районах Бурятии: Иволгинском, Кабанском и Хоринском.
Четвёртый класс пожарной опасности – в Улан-Удэ, Джидинском, Заиграевском, Мухоршибирском и Прибайкальском. Третий класс пожарной опасности - Бичурском, Закаменском, Муйском, Селенгинском, Тарбагатайском, Тункинском.
На остальной территории прогнозируется второй класс пожарной опасности.
Главное управление МЧС России по Бурятии рекомендует жителям соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.
В республике действует особый противопожарный режим. На это время запрещено разводить костры, выжигать сухую траву, мусор, посещать леса.
Самый высокий класс пожарной опасности ожидается в трёх районах Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Игорь Шутенков: «Претензий и вопросов к качеству исполнения никаких быть не должно»
Таков прогноз синоптиков
Участие приняли более десяти женщин
Вопрос о введении сухого закона подняли в том числе после гибели младенца по вине пьяного отца
На объекте до сих пор не хватает рабочей силы
Улан-удэнцы услышали джазовое трио LRK, Антоху МС и группа «Калинов мост»
Странная шутка про лицо экс-сумоиста из Бурятии пришлась по душе не всем пользователям
Его Святейшеству исполнилось 87 лет
Судя по всему, в селе процветает торговля нелегальным алкоголем
В деле разбиралась прокуратура
Специалисты спускались к месту пожара на тросах зависающего вертолёта
Сотрудники управления ветеринарии взяли шефство над раненым
Мужчина пытался обжаловать постановление мирового судьи
Дети показали хороший уровень знаний
Камень изъяли полицейские во время проверок