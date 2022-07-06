В Санкт-Петербурге открылась выставка о бурятах и калмыках

Общество, Фото: Российский этнографический музей

На ней представлены этнографические предметы, которые до настоящего времени не экспонировались



5 июля в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге открылась выставка об этнокультурных традициях бурят и калмыков. Выставка «Народы Великой степи: буряты, калмыки» посвящена двум родственным монголоязычным народам России, тесно связанным общей многовековой историей, культурой, традициями и обычаями.



Впервые выставка отражает общность и этнокультурную специфику традиций бурят и калмыков. На выставке представлены наиболее яркие явления культуры этих этносов: скотоводческое хозяйство, коневодство и снаряжение калмыцкого воина, интерьер бурятской юрты, женские, мужские и детский костюмы, ремесленные традиции: вышивку калмыцких мастериц, кузнечество и ювелирное искусство бурят.



Значительное место на выставке посвящено духовной культуре. Отдельный комплекс знакомит с шаманским мировоззрением и обрядовой практикой, сохранившимися у бурят наряду с буддизмом. Здесь представлены костюм и атрибуты шамана, а также коллекция онгонов (изображений божеств и духов): родовых, скотоводческих, охотничьих, лечебных, женских и других.



Раздел, рассказывающий о буддизме, раскрывает роль дацанов в жизни бурят и калмыков, демонстрирует сцены, посвящённые буддийским праздникам и обрядам, деятельности лам-живописцев, скульпторов, музыкантов, лекарей, печатников. В разделе представлены ритуальные костюмы лам, буддийские музыкальные инструменты и атрибуты праздничных служб, предметы книгопечатания, иконописи, тибетской медицины.



Одной из важных особенностей выставки «Народы Великой степи: буряты, калмыки» является демонстрация этнографических предметов, которые до настоящего времени не экспонировались и не публиковались. Комплексы предметов сопровождаются историческими фотографиями, раскрывающими различные сферы традиционных культур бурят и калмыков конца ХIХ – начала ХХ века.



Выставка продлятся до 31 декабря 2022 года, сообщает пресс-служба музея.



Возрастное ограничение 0+



