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В Санкт-Петербурге открылась выставка о бурятах и калмыках

В Санкт-Петербурге открылась выставка о бурятах и калмыках
Общество,  Фото:Российский этнографический музей
На ней представлены этнографические предметы, которые до настоящего времени не экспонировались

5 июля в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге открылась выставка об этнокультурных традициях бурят и калмыков. Выставка «Народы Великой степи: буряты, калмыки» посвящена двум родственным монголоязычным народам России, тесно связанным общей многовековой историей, культурой, традициями и обычаями.

Впервые выставка отражает общность и этнокультурную специфику традиций бурят и калмыков. На выставке представлены наиболее яркие явления культуры этих этносов: скотоводческое хозяйство, коневодство и снаряжение калмыцкого воина, интерьер бурятской юрты, женские, мужские и детский костюмы, ремесленные традиции: вышивку калмыцких мастериц, кузнечество и ювелирное искусство бурят.

Значительное место на выставке посвящено духовной культуре. Отдельный комплекс знакомит с шаманским мировоззрением и обрядовой практикой, сохранившимися у бурят наряду с буддизмом. Здесь представлены костюм и атрибуты шамана, а также коллекция онгонов (изображений божеств и духов): родовых, скотоводческих, охотничьих, лечебных, женских и других.

Раздел, рассказывающий о буддизме, раскрывает роль дацанов в жизни бурят и калмыков, демонстрирует сцены, посвящённые буддийским праздникам и обрядам, деятельности лам-живописцев, скульпторов, музыкантов, лекарей, печатников. В разделе представлены ритуальные костюмы лам, буддийские музыкальные инструменты и атрибуты праздничных служб, предметы книгопечатания, иконописи, тибетской медицины.

Одной из важных особенностей выставки «Народы Великой степи: буряты, калмыки» является демонстрация этнографических предметов, которые до настоящего времени не экспонировались и не публиковались. Комплексы предметов сопровождаются историческими фотографиями, раскрывающими различные сферы традиционных культур бурят и калмыков конца ХIХ – начала ХХ века.

Выставка продлятся до 31 декабря 2022 года, сообщает пресс-служба музея.

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музей этнография Бурятия Калмыкия народные традиции национальная культура буддизм Санкт-Петербург

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