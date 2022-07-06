Мэр Улан-Удэ поручил жёстко контролировать качество ремонта дворов

Игорь Шутенков: «Претензий и вопросов к качеству исполнения никаких быть не должно»
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков дал поручение главам районных администраций и комитету городского хозяйства жёстко контролировать качество ремонтных работ по федеральной программе «1000 дворов Дальнего Востока». В этом году в столице Бурятии по этой программе благоустраивают 13 придомовых территорий.
- Претензий и вопросов к качеству исполнения никаких быть не должно. Если примыкания нет, то вытаскивают бордюр и заново переделывают. Не важно сколько сделано – пять метров или весь объём работ. Если плитка крошится, то поднимается и переделывается. Районным администрациям взять под жёсткий контроль, - подчеркнул мэр.
Руководители трёх районов города сообщили, что на сегодня имеется незначительное отставание от графика работ в пределах одной недели – десяти дней. Также есть вопросы к подрядчикам по качеству плитки и бортовых камней, по примыканию бордюров: монтаж производится без учёта осей угла поворота дорожек.
- Мы будем выезжать совместно с КГХ, заставлять демонтировать. Плюс двор на Шумяцкого, где благоустройство идёт по двум программам: «1000 дворов» и «Формирование комфортной городской среды». Качество асфальта здесь даже визуально не соответствует предъявляемым требованиям, - заявил руководитель администрации Октябрьского района Андрей Муравьев.
- Заставляем переделывать, если не подходит. У вас самый большой двор в 113 квартале – самый большой, самый дорогой, поэтому держать на контроле с привлечением всех сил, - резюмировал Игорь Шутенков.
Напомним, на масштабное обновление дворов по программе «1000 дворов» город из федерального бюджета дополнительно получил почти 169 млн рублей. Все дизайн-проекты дворов согласованы с центром компетенции по вопросам городской среды. Возведение новых площадок началось в мае и завершится до 1 октября этого года.
В рамках новой программы дворы благоустраивают на территории Октябрьского района: 113 микрорайон, 2, 5, 26, 27, 34, 35, 36; ул. Жердева, 98, 100, 102, 108; пр. Строителей, 4, 6, 8, 10; ул. Ключевская, 88, 144, 148. В Железнодорожном районе: ул. Пушкина, 35а; ул. Гольдсобеля, 4; пр. 50-летия Октября, 16, 20, 22; ул. Гагарина, 14; ул. Норильская, 3; ул. Камова, 17, 19; ул. Чкалова, 18, 1, 3, 5; ул. Королева, 8, 10. В Советском районе: ул. Профсоюзная, 31, 33, 40, 42; ул. Кабанская, 16; микрорайон Сокол, 5, 7.
- Если у вас есть вопросы по ходу проведения работ, можно обратиться по номеру, который указан на информационном паспорте объекта, либо позвонить в комитет городского хозяйства по номерам: 377245, 377246, 235479, - сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
Мэр Улан-Удэ поручил жёстко контролировать качество ремонта дворов
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