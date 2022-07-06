Самбисты Бурятии стали призёрами «Кубка полковников»

Общество, Фото: пресс-служба администрации Селенгинского района

Спортсмены из Селенгинского района завоевали 4 медали



2 июля в городе Слюдянка Иркутской области прошёл межрегиональный турнир по самбо «Кубок Полковников». В открытых соревнованиях приняло участие более 120 человек.



В турнире участвовали воспитанники детско-юношеской спортивной школы Селенгинского района Бурятии. Серебряные медали завоевали: Артём Т. в весовой категории 35 кг (СОШ №1) и Аркадий А. в весовой категории 46 кг (СОШ №4 имени Г.Д. Тучинова).



Бронзовые медали выиграли: Вадим Ф. в весовой категории 35 кг (СОШ №5) и Баясхалан Ш. в весовой категории 50 кг (СОШ №4). Об этом сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.



Победители и призёры награждены медалями, грамотами. Чемпионам вручены кубки.

