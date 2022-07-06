Спортсмены из Селенгинского района завоевали 4 медали
2 июля в городе Слюдянка Иркутской области прошёл межрегиональный турнир по самбо «Кубок Полковников». В открытых соревнованиях приняло участие более 120 человек.
В турнире участвовали воспитанники детско-юношеской спортивной школы Селенгинского района Бурятии. Серебряные медали завоевали: Артём Т. в весовой категории 35 кг (СОШ №1) и Аркадий А. в весовой категории 46 кг (СОШ №4 имени Г.Д. Тучинова).
Бронзовые медали выиграли: Вадим Ф. в весовой категории 35 кг (СОШ №5) и Баясхалан Ш. в весовой категории 50 кг (СОШ №4). Об этом сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.
Победители и призёры награждены медалями, грамотами. Чемпионам вручены кубки.
Самбисты Бурятии стали призёрами «Кубка полковников»
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