В Улан-Удэ остаются проблемы на строительстве крупного водопровода

Минстрой Бурятии в очередной раз выехал на строящийся объект водоснабжения в посёлке Верхняя Берёзовка. Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июня темпы работ были подвергнуты жёсткой критике. На объекте, на который из федерального бюджета выделено 172 миллиона рублей, возникли серьёзные отставания от графика производства работ.
После критики темпы строительства сетей водоснабжения всё же были усилены. На сегодняшний день рабочие проложили 350 метров трубопровода. Кроме того, в Бурятию прибыл из другого города представитель генподрядной организации «Тесла» (строительством занимается субподрядчик). Однако по работам остаются вопросы, сообщили в минстрое Бурятии.
- Мы видим, что сейчас на строительной площадке рабочие приступили к прокладке трубопроводов и установке контррезервуаров. Видна положительная динамика, но вопросов ещё много. К примеру, до сих пор не доведены заказчиком до подрядчика необходимые проектные решения для дальнейшего производства работ, - отметил заместитель министра строительства Евгений Поляков.
Также проблема нехватки рабочей силы на объекте до сих пор остаётся не решённой.
- На объекте необходимо увеличить количество рабочих и техники. Я по-прежнему буду приезжать на этот объект каждую неделю и контролировать как идет процесс. Повторюсь, что объект очень важный для республики. Жители давно ждут, когда в их посёлке появится централизованное водоснабжение, - заключил Евгений Поляков.
Строительство сетей водоснабжения в посёлке Верхняя Берёзовка включено в федеральный проект «Чистая вода». По информации администрации города, качественной питьевой водой планируется обеспечить 7218 жителей посёлка. Сети водоснабжения будут построены от улицы Николая Петрова до улицы Миланская, с точкой подключения к водопроводному колодцу в районе кафе «Ина». На строительство выделено более 172 миллионов рублей из федерального бюджета.