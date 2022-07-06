В Бурятии медведи предпочитают «гулять» под дождём

В ненастную погоду изюбри и лоси выходят кормиться на обочины дорог



Сотрудники «Заповедного Подлеморья» в Бурятии рассказали, что медведей чаще можно увидеть во время дождя, чем в солнечную погоду.



- Начало нынешнего лета в Подлеморье не балует посетителей пляжей солнечным теплом. В дождливую погоду и в лесу человек чувствует себя некомфортно, даже в непромокаемой одежде. Поэтому человек предполагает, что и все звери прячутся от дождя. Но наблюдательные натуралисты, охотоведы и зоологи утверждают, что медведя чаще можно увидеть во время дождя, чем в солнечную погоду, - сообщил старший научный сотрудник Геннадий Янкус.



Изюбри, косули и лоси во время дождя днём кормятся на обочинах лесовозных дорог или на открытых полянах. Есть предположение, что в лесу шум капель, падающих на листья, мешает животным слышать другие звуки, и они стремятся выйти на открытое пространство.



В Бурятии фотоловушки не раз фиксировали медведей, изюбрей и лосей во время их перемещений под дождём. По словам Геннадия Янкуса, густой мех животных не пропускает воду не хуже плаща, а гигиенические процедуры им явно нравятся.

