В ненастную погоду изюбри и лоси выходят кормиться на обочины дорог
Сотрудники «Заповедного Подлеморья» в Бурятии рассказали, что медведей чаще можно увидеть во время дождя, чем в солнечную погоду.
- Начало нынешнего лета в Подлеморье не балует посетителей пляжей солнечным теплом. В дождливую погоду и в лесу человек чувствует себя некомфортно, даже в непромокаемой одежде. Поэтому человек предполагает, что и все звери прячутся от дождя. Но наблюдательные натуралисты, охотоведы и зоологи утверждают, что медведя чаще можно увидеть во время дождя, чем в солнечную погоду, - сообщил старший научный сотрудник Геннадий Янкус.
Изюбри, косули и лоси во время дождя днём кормятся на обочинах лесовозных дорог или на открытых полянах. Есть предположение, что в лесу шум капель, падающих на листья, мешает животным слышать другие звуки, и они стремятся выйти на открытое пространство.
В Бурятии фотоловушки не раз фиксировали медведей, изюбрей и лосей во время их перемещений под дождём. По словам Геннадия Янкуса, густой мех животных не пропускает воду не хуже плаща, а гигиенические процедуры им явно нравятся.
В Бурятии медведи предпочитают «гулять» под дождём
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Заявки начнут принимать с 15 июля
В программе: утренняя зарядка, оздоровительная ходьба и фитнес-танцы
Уроженка Тулуна в настоящее время проживает в Чунском районе
Дошкольное учреждение на 280 мест расположено на улице Лермонтова
Худрук Бурятской филармонии испытывает радостное волнение от предстоящего феста
В ненастную погоду изюбри и лоси выходят кормиться на обочины дорог
Легендарный лётчик-испытатель Александр Тюрюмин окончил школу в Нижнеангарске
На ней представлены этнографические предметы, которые до настоящего времени не экспонировались
Опыт по благоустройству будет тиражироваться в других местах массового отдыха
Спортсмены из Селенгинского района завоевали 4 медали
Специалисты выходили четвероногого пациента
Жительнице села Тэгда исполнилось 90 лет
Животных и продукцию свиноводства можно вывозить за пределы региона
Спортсмены республики завоевали 3 медали соревнований
Статуя Бакула Ринбоче – подарок правительства Индии