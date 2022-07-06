Жителей Улан-Удэ приглашают в «Парк здоровья и активного долголетия»

В Улан-Удэ реализуется проект «Парк здоровья и активного долголетия». В рамках проекта на протяжении всего лета в парках имени Орешкова и «Юбилейный» проходят регулярные физкультурные занятия: утренняя зарядка, оздоровительная ходьба, фитнес-танцы, а также «Зумба», уличная атлетика, оздоровительная гимнастика, вечерние подвижные игры.Кроме этого, в парке «Юбилейный» выступят муниципальный концертный духовой оркестр столицы Бурятии и солисты городского центра культуры и досуга Анна Комолова и Сергей Плотников.Как сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ, проект направлен на привлечение горожан к регулярным занятиям физической активностью, популяризацию доступных видов двигательной активности и пропаганду здорового образа жизни.Также с расписанием занятий можно ознакомиться на сайтах мэрии и дирекции по паркам, на баннерах у входа в парки имени С.Н. Орешкова и «Юбилейный».