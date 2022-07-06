В Улан-Удэ завершилась офф-программа «Голоса кочевников»

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Фестивалю «Голос кочевников-2022» традиционно предшествует офф-программа, которая проводится на площадках в Улан-Удэ. В этом году на «Голосе кочевникoff» выступили джазовое трио LRK, хип-хоп исполнитель Антоха МС и группа «Калинов мост», сообщили в пресс-службе Бурятской филармонии.7 июня «Голос кочевникoff» стартовал концертом всемирно известного джазового трио LRK.LRK Trio — джазовый коллектив, в составе которого пианист Евгений Лебедев, басист Антон Ревнюк и барабанщик Игнат Кравцов, впервые выступал в Улан-Удэ. Музыканты давно гастролируют от США до Японии, везде имея неизменный успех. Они постоянно расширяют рамки того, что принято считать «классическим джазом», например, внедряют русские народные мотивы в своё звучание. Восхитили они и улан-удэнцев.Тёплый отзыв оставила джазовая певица из Улан-Удэ Екатерина Карпачёва:«Невероятные музыканты с первых звуков наполнили зал волшебством. Те зачаровывающие картины, которые рисовали ребята своим звучанием, я уверена, смог расслышать каждый в зале. Благодарю LRK Trio за вдохновение, и нашу Бурятскую филармонию за то, что создают для нас такую возможность — услышать вживую лучших музыкантов».30 июня «Голос кочевникoff» перешёл с джаза на хип-хоп. В рамках городской программы фестиваля прошёл концерт известного хип-хоп исполнителя Антохи МС, которого давно называют самым светлым и позитивным исполнителем России. Антоха исполнил и свои хиты — «Лиловый негр», «Ритм серца» и др, так и треки с нового альбома, посвящённого лету, жаре, морю, которые отлично настроили аудиторию на фестивальное настроение. Танцам не помешала даже необычная для такого исполнителя театральная площадка.Офф-программу завершила группа «Калинов мост». Песни для коллектива пишет солист Дмитрий Ревякин, жизнь которого тесно связана с Забайкальем. После исполнения своих хитов «Девочка летом», «Время колокольчиков», «Конь-огонь» и других, группа, уже по традиции, завершила своё выступление гимном Бурятии.Офф-программа «Голоса кочевников» завершена. А впереди, уже 15 и 16 июля, сам фестиваль. Спустя 2 года «Голос кочевников» возвращается сразу с тремя сценами, на которых выступит более 200 музыкантов из Монголии, Казахстана и разных регионов России.