 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 июля

05 июля

Популярное

В Улан-Удэ завершилась офф-программа «Голоса кочевников»

В Улан-Удэ завершилась офф-программа «Голоса кочевников»
Общество, 
Улан-удэнцы услышали джазовое трио LRK, Антоху МС и группа «Калинов мост»

Фестивалю «Голос кочевников-2022» традиционно предшествует офф-программа, которая проводится на площадках в Улан-Удэ. В этом году на «Голосе кочевникoff» выступили джазовое трио LRK, хип-хоп исполнитель Антоха МС и группа «Калинов мост», сообщили в пресс-службе Бурятской филармонии.

7 июня «Голос кочевникoff» стартовал концертом всемирно известного джазового трио LRK.

LRK Trio — джазовый коллектив, в составе которого пианист Евгений Лебедев, басист Антон Ревнюк и барабанщик Игнат Кравцов, впервые выступал в Улан-Удэ. Музыканты давно гастролируют от США до Японии, везде имея неизменный успех. Они постоянно расширяют рамки того, что принято считать «классическим джазом», например, внедряют русские народные мотивы в своё звучание. Восхитили они и улан-удэнцев.

Тёплый отзыв оставила джазовая певица из Улан-Удэ Екатерина Карпачёва:

«Невероятные музыканты с первых звуков наполнили зал волшебством. Те зачаровывающие картины, которые рисовали ребята своим звучанием, я уверена, смог расслышать каждый в зале. Благодарю LRK Trio за вдохновение, и нашу Бурятскую филармонию за то, что создают для нас такую возможность — услышать вживую лучших музыкантов».

30 июня «Голос кочевникoff» перешёл с джаза на хип-хоп. В рамках городской программы фестиваля прошёл концерт известного хип-хоп исполнителя Антохи МС, которого давно называют самым светлым и позитивным исполнителем России. Антоха исполнил и свои хиты — «Лиловый негр», «Ритм серца» и др, так и треки с нового альбома, посвящённого лету, жаре, морю, которые отлично настроили аудиторию на фестивальное настроение. Танцам не помешала даже необычная для такого исполнителя театральная площадка.

Офф-программу завершила группа «Калинов мост». Песни для коллектива пишет солист Дмитрий Ревякин, жизнь которого тесно связана с Забайкальем. После исполнения своих хитов «Девочка летом», «Время колокольчиков», «Конь-огонь» и других, группа, уже по традиции, завершила своё выступление гимном Бурятии.

Офф-программа «Голоса кочевников» завершена. А впереди, уже 15 и 16 июля, сам фестиваль. Спустя 2 года «Голос кочевников» возвращается сразу с тремя сценами, на которых выступит более 200 музыкантов из Монголии, Казахстана и разных регионов России.
 

Возрастное ограничение 0+



концерт Голос кочевников

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ остаются проблемы на строительстве крупного водопровода
В Улан-Удэ остаются проблемы на строительстве крупного водопровода
Общество, 06.07.2022
На объекте до сих пор не хватает рабочей силы
В Улан-Удэ завершилась офф-программа «Голоса кочевников»
В Улан-Удэ завершилась офф-программа «Голоса кочевников»
Общество, 06.07.2022
Улан-удэнцы услышали джазовое трио LRK, Антоху МС и группа «Калинов мост»
Блогерша неоднозначно пошутила про Анатолия Михаханова
Блогерша неоднозначно пошутила про Анатолия Михаханова
Общество, 06.07.2022
Странная шутка про лицо экс-сумоиста из Бурятии пришлась по душе не всем пользователям 
«Пьют и женщины, и дети»: В Бурятии просят сухой закон для села
«Пьют и женщины, и дети»: В Бурятии просят сухой закон для села
Общество, 06.07.2022
Судя по всему, в селе процветает торговля нелегальным алкоголем
В Бурятии авиапожарные потушили пожар на отвесных скалах
В Бурятии авиапожарные потушили пожар на отвесных скалах
Общество, 06.07.2022
Специалисты спускались к месту пожара на тросах зависающего вертолёта
Житель Бурятии, арестованный за пьянку, не смог вырваться на свободу
Житель Бурятии, арестованный за пьянку, не смог вырваться на свободу
Общество, 06.07.2022
Мужчина пытался обжаловать постановление мирового судьи  
В лагере «Орлёнок» в Бурятии провели правовой турнир
В лагере «Орлёнок» в Бурятии провели правовой турнир
Общество, 06.07.2022
Дети показали хороший уровень знаний 
В Бурятии почти три тонны бесхозного нефрита передали государству
В Бурятии почти три тонны бесхозного нефрита передали государству
Общество, 06.07.2022
Камень изъяли полицейские во время проверок 
В Бурятии наркозависимого водителя лишили прав
В Бурятии наркозависимого водителя лишили прав
Общество, 06.07.2022
В деле разбиралась прокуратура 
Четверых жителей Бурятии через суд направили на медосмотр
Четверых жителей Бурятии через суд направили на медосмотр
Общество, 06.07.2022
Сельчан обязали пройти профилактический осмотр в целях выявления туберкулёза
В Бурятии «эвакуировали» детский лагерь «Юность»
В Бурятии «эвакуировали» детский лагерь «Юность»
Общество, 06.07.2022
Учебная эвакуация проходила в селе Максимиха 
В Бурятии стартовал конкурс «Наша память о войне»
В Бурятии стартовал конкурс «Наша память о войне»
Общество, 06.07.2022
Авторов историй отметят дипломами, грамотами и призами
В БАМовском посёлке Забайкалья создают граффити-парк
В БАМовском посёлке Забайкалья создают граффити-парк
Общество, 06.07.2022
Муралы посвящены строительству БАМа, эвенкийской культуре и природе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^