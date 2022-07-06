Его Святейшеству исполнилось 87 лет
Сегодня, 6 июля, духовному лидеру Далай Ламе XIV Тензину Гьяцо исполнилось 87 лет. В связи с этим в дацанах Бурятии пройдут специальные молебны с пожеланиями Его Святейшеству здоровья и долгих лет.
- В буддийском мире все хуралы проходят согласно лунному календарю. И только один молебен имеет привязку по времени к используемому в светском мире григорианскому календарю - это день рождения нашего Учителя Его Святейшества Далай Ламы XIV, - рассказали в пресс-службе Буддийской традиционной Сангхи России.
Далай Лама XIV Тензин Жамсо родился 6 июля 1935 года в деревне Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году его признали реинкарнацией Далай Ламы XIII, а в 1940 он был возведён на престол как Далай Лама. С 1959 года живёт в Дхарамсале (Индия). В 1989 году он был удостоен Нобелевской премии мира.
В дацанах Бурятии пройдут молебны в честь дня рождения Далай Ламы
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