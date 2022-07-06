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Жительницу Иркутской области поздравили с 95-летием

Жительницу Иркутской области поздравили с 95-летием
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцразвития Иркутской области
Уроженка Тулуна в настоящее время проживает в Чунском районе

5 июля в Иркутской области отметила 95-летие получатель социальных услуг Чунского психоневрологического интерната «Радуга» Елена Егоровна Ж. Юбиляра с днём рождения поздравил персонал учреждения.

Родилась именинница в 1927 году в городе Тулун. Так сложилось в жизни, что Елена Егоровна является инвалидом с детства, в силу своего заболевания попала в 1961 году в Сергинский дом-интернат. За время проживания в интернате принимала активное участие в трудотерапии, занималась выращиванием овощей, участвовала в благоустройстве территории учреждения.

- Сегодня Елена Егоровна проживает в отделении милосердия учреждения, где обеспечивается постоянный уход и наблюдение. У неё уютная комната, а также современные средства реабилитации, - сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
Иркутская область долгожитель юбилей

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