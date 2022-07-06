Жительницу Иркутской области поздравили с 95-летием

Общество, Фото: пресс-служба минсоцразвития Иркутской области

Уроженка Тулуна в настоящее время проживает в Чунском районе



5 июля в Иркутской области отметила 95-летие получатель социальных услуг Чунского психоневрологического интерната «Радуга» Елена Егоровна Ж. Юбиляра с днём рождения поздравил персонал учреждения.



Родилась именинница в 1927 году в городе Тулун. Так сложилось в жизни, что Елена Егоровна является инвалидом с детства, в силу своего заболевания попала в 1961 году в Сергинский дом-интернат. За время проживания в интернате принимала активное участие в трудотерапии, занималась выращиванием овощей, участвовала в благоустройстве территории учреждения.



- Сегодня Елена Егоровна проживает в отделении милосердия учреждения, где обеспечивается постоянный уход и наблюдение. У неё уютная комната, а также современные средства реабилитации, - сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

