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В Забайкалье проведут фестиваль малых городов

В Забайкалье проведут фестиваль малых городов
Общество,  Фото:pixabay.com
Забайкальцы примут участие в соревнованиях, творческой программе и деловой части

Фестиваль «Спортивное долголетие» среди малых городов Забайкалья состоится в Нерчинске с 8 по 10 июля. В мероприятии примут участие жители городов Нерчинск, Борзя, Краснокаменск, Могоча, Сретенск, Хилок, Шилка, Балей, Петровск-Забайкальский, ЗАТО Горный, посёлка Агинское.

Фестиваль включает спортивную, культурную и деловую части. Участниками спортивных соревнований станут забайкальцы старше 40 лет. Они посостязаются в масс-рестлинге, миди-футболе, настольном теннисе, шашках, волейболе и других видах спорта. Творческую программу фестиваля составят конкурс видео-визиток «Малые города – светят ярче» и конкурс спортивной или патриотической песни «Наши поют». Кроме того, для участников фестиваля проведут концерт ансамбля песни и пляски «Забайкальские казаки» и организуют ретродискотеку.

В рамках деловой части фестиваля будут работать тематические площадки «Опыт межмуниципального сотрудничества в создании туристических проектов», «О реализации проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций в рамках государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий», «Создание комфортной городской среды: «работа над ошибками» и другие.

- Мероприятие проведут в целях обмена опытом между городами, привлечения забайкальцев к систематическим занятиям спортом, а также возрождения и популяризации традиционных русских забав, - сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

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фестиваль Забайкальский край малые города спорт

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