В Бурятии авиапожарные потушили пожар на отвесных скалах









Для заброски авиапожарных федеральная служба привлекла свой вертолёт Ми-8 МТВ-1 с увеличенной дальностью действия. Пилот вертолёта также сбрасывал воду из водосливного устройства перед кромкой пожара. Так вертолёт помог снизить скорость распространения огня.



Пожар был потушен 4 июля. Площадь, пройденная огнём, составила пять гектаров.



Причиной пожара на заповедной территории стала гроза.





В ФБУ «Авиалесоохрана» рассказали о тушении пожара, который произошёл на отвесных скалах в Баргузинском заповеднике в Бурятии. Пожар разгорелся на высоте двух тысяч метров. Из-за отсутствия посадочной площадки к месту возгорания авиапожарным пришлось спускаться с вертолёта по тросу.На месте работали 19 пожарных-десантников. Они тушили огонь вручную, а чтобы добраться до места, спускались с зависающего на высоте около 40 метров вертолёта на специальных шнурах.С 2021 года федеральная Авиалесоохрана ежедневно патрулирует федеральные заповедные территории Центральной экологической зоны Байкала в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае. В зоне ответственности Авиалесоохраны – более трёх миллионов га уникальных труднодоступных и удаленных лесов. Для защиты их от огня применяются четыре воздушных судна – два самолёта Ан-2, лёгкий вертолёт Робинсон и тяжёлый вертолёт Ми-8-МТВ – 1 с увеличенной дальностью полёта.В течение всего пожароопасного сезона в заповедниках и национальных парках в Бурятии, Иркутской области и Забайкальском крае отмечается высокая пожарная опасность, и авиационное патрулирование проводится не менее двух раз в день. Это позволяет оперативно обнаруживать труднодоступные возгорания и ликвидировать их на малой площади.Баргузинский заповедник» включен ЮНЕСКО во всемирную сеть биосферных резерватов – практически не тронутых деятельностью человека уникальных участков природы.