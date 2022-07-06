 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 июля

05 июля

Популярное

В Бурятии авиапожарные потушили пожар на отвесных скалах

В Бурятии авиапожарные потушили пожар на отвесных скалах
Общество,  Фото:ФБУ "Авиалесоохрана"
Специалисты спускались к пожару на тросах зависающего вертолёта

В ФБУ «Авиалесоохрана» рассказали о тушении пожара, который произошёл на отвесных скалах в Баргузинском заповеднике в Бурятии. Пожар разгорелся на высоте двух тысяч метров. Из-за отсутствия посадочной площадки к месту возгорания авиапожарным пришлось спускаться с вертолёта по тросу.


На месте работали 19 пожарных-десантников. Они тушили огонь вручную, а чтобы добраться до места, спускались с зависающего на высоте около 40 метров вертолёта на специальных шнурах.

Для заброски авиапожарных федеральная служба привлекла свой вертолёт Ми-8 МТВ-1 с увеличенной дальностью действия. Пилот вертолёта также сбрасывал воду из водосливного устройства перед кромкой пожара. Так вертолёт помог снизить скорость распространения огня.

Пожар был потушен 4 июля. Площадь, пройденная огнём, составила пять гектаров.

Причиной пожара на заповедной территории стала гроза.




С 2021 года федеральная Авиалесоохрана ежедневно патрулирует федеральные заповедные территории Центральной экологической зоны Байкала в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае. В зоне ответственности Авиалесоохраны – более трёх миллионов га уникальных труднодоступных и удаленных лесов. Для защиты их от огня применяются четыре воздушных судна – два самолёта Ан-2, лёгкий вертолёт Робинсон и тяжёлый вертолёт Ми-8-МТВ – 1 с увеличенной дальностью полёта.

В течение всего пожароопасного сезона в заповедниках и национальных парках в Бурятии, Иркутской области и Забайкальском крае отмечается высокая пожарная опасность, и авиационное патрулирование проводится не менее двух раз в день. Это позволяет оперативно обнаруживать труднодоступные возгорания и ликвидировать их на малой площади.

Баргузинский заповедник» включен ЮНЕСКО во всемирную сеть биосферных резерватов – практически не тронутых деятельностью человека уникальных участков природы.

лесные пожары заповедник

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Пьют и женщины, и дети»: В Бурятии просят сухой закон для села
«Пьют и женщины, и дети»: В Бурятии просят сухой закон для села
Общество, 06.07.2022
Судя по всему, в селе процветает торговля нелегальным алкоголем
В Бурятии авиапожарные потушили пожар на отвесных скалах
В Бурятии авиапожарные потушили пожар на отвесных скалах
Общество, 06.07.2022
Специалисты спускались к месту пожара на тросах зависающего вертолёта
Раненому на Украине военному из Бурятии помогут стать ветеринаром
Раненому на Украине военному из Бурятии помогут стать ветеринаром
Общество, 06.07.2022
Сотрудники управления ветеринарии взяли шефство над раненым
Житель Бурятии, арестованный за пьянку, не смог вырваться на свободу
Житель Бурятии, арестованный за пьянку, не смог вырваться на свободу
Общество, 06.07.2022
Мужчина пытался обжаловать постановление мирового судьи  
В лагере «Орлёнок» в Бурятии провели правовой турнир
В лагере «Орлёнок» в Бурятии провели правовой турнир
Общество, 06.07.2022
Дети показали хороший уровень знаний 
В Бурятии почти три тонны бесхозного нефрита передали государству
В Бурятии почти три тонны бесхозного нефрита передали государству
Общество, 06.07.2022
Камень изъяли полицейские во время проверок 
В Бурятии наркозависимого водителя лишили прав
В Бурятии наркозависимого водителя лишили прав
Общество, 06.07.2022
В деле разбиралась прокуратура 
Четверых жителей Бурятии через суд направили на медосмотр
Четверых жителей Бурятии через суд направили на медосмотр
Общество, 06.07.2022
Сельчан обязали пройти профилактический осмотр в целях выявления туберкулёза
В Бурятии «эвакуировали» детский лагерь «Юность»
В Бурятии «эвакуировали» детский лагерь «Юность»
Общество, 06.07.2022
Учебная эвакуация проходила в селе Максимиха 
В Бурятии стартовал конкурс «Наша память о войне»
В Бурятии стартовал конкурс «Наша память о войне»
Общество, 06.07.2022
Авторов историй отметят дипломами, грамотами и призами
В БАМовском посёлке Забайкалья создают граффити-парк
В БАМовском посёлке Забайкалья создают граффити-парк
Общество, 06.07.2022
Муралы посвящены строительству БАМа, эвенкийской культуре и природе
В Улан-Удэ сегодня до +29 градусов
В Улан-Удэ сегодня до +29 градусов
Общество, 06.07.2022
По районам республики возможны грозы
В дацане запустили проект «Возрождение традиционного войлока Бурятии»
В дацане запустили проект «Возрождение традиционного войлока Бурятии»
Общество, 05.07.2022
Буддийская Сангха России возрождает искусство создания войлока

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^