В Бурятии разыграли «Кубок Байкала» по шашкам

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Спортсмены республики завоевали 3 медали соревнований



С 28 июня по 3 июля в Улан-Удэ прошли всероссийские соревнования по русским шашкам «Кубок Байкала». Турнир состоялся в шестой раз и был посвящён памяти заслуженного тренера Республики Бурятия Феликса Завелинского.



Соревнования собрали более 120 спортсменов из республик Бурятия, Башкортостан, Саха (Якутия), Красноярского и Пермского краёв, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской и Оренбургской областей и других регионов.



- Среди них и гроссмейстеры, мастера спорта России, и кандидаты в мастера спорта. Соревнования проходили в двух лигах: высшей и первой», - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



В результате многодневных баталий победителями и призёрами турнира в классической программе высшей лиги стали:



Мужчины

I место - Стручков Николай (Республика Саха (Якутия);

II место - Никифоров Дмитрий (Иркутская область);

III место - Амриллаев Муродулло (Республика Башкортостан).



Женщины

I место - Кригер Анастасия (Оренбургская область);

II место - Замбалаева Людмила (Республика Бурятия);

III место - Соловьева Светлана (Красноярский край).



В первой лиге:



Мужчины

I место - Павлов Пётр (Красноярский край);

II место - Павлов Тимофей (Красноярский край);

III место - Рождественский Андрей (Красноярский край)



Женщины

I место - Харханова Ирина (Иркутская область)

II место - Николаева Галина (Новосибирская область)

III место - Дудникова Ульяна (Красноярский край)



В молниеносной программе:



Мужчины

I место - Амриллаев Муродулло (Республика Башкортостан);

II место - Ринчинов Баир (Республика Бурятия);

III место - Никифоров Дмитрий (Иркутская область).



Женщины

I место - Иванус Виктория (Красноярский край);

II место - Кригер Анастасия (Оренбургская область);

III место - Бадмацыренова Ринчима (Республика Бурятия).

