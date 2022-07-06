Спортсмены республики завоевали 3 медали соревнований
С 28 июня по 3 июля в Улан-Удэ прошли всероссийские соревнования по русским шашкам «Кубок Байкала». Турнир состоялся в шестой раз и был посвящён памяти заслуженного тренера Республики Бурятия Феликса Завелинского.
Соревнования собрали более 120 спортсменов из республик Бурятия, Башкортостан, Саха (Якутия), Красноярского и Пермского краёв, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской и Оренбургской областей и других регионов.
- Среди них и гроссмейстеры, мастера спорта России, и кандидаты в мастера спорта. Соревнования проходили в двух лигах: высшей и первой», - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
В результате многодневных баталий победителями и призёрами турнира в классической программе высшей лиги стали:
Мужчины
I место - Стручков Николай (Республика Саха (Якутия);
II место - Никифоров Дмитрий (Иркутская область);
III место - Амриллаев Муродулло (Республика Башкортостан).
Женщины
I место - Кригер Анастасия (Оренбургская область);
II место - Замбалаева Людмила (Республика Бурятия);
III место - Соловьева Светлана (Красноярский край).
В первой лиге:
Мужчины
I место - Павлов Пётр (Красноярский край);
II место - Павлов Тимофей (Красноярский край);
III место - Рождественский Андрей (Красноярский край)
Женщины
I место - Харханова Ирина (Иркутская область)
II место - Николаева Галина (Новосибирская область)
III место - Дудникова Ульяна (Красноярский край)
В молниеносной программе:
Мужчины
I место - Амриллаев Муродулло (Республика Башкортостан);
II место - Ринчинов Баир (Республика Бурятия);
III место - Никифоров Дмитрий (Иркутская область).
Женщины
I место - Иванус Виктория (Красноярский край);
II место - Кригер Анастасия (Оренбургская область);
III место - Бадмацыренова Ринчима (Республика Бурятия).
В Бурятии разыграли «Кубок Байкала» по шашкам
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