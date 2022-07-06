 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 июля

05 июля

Популярное

В Бурятии разыграли «Кубок Байкала» по шашкам

В Бурятии разыграли «Кубок Байкала» по шашкам
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Спортсмены республики завоевали 3 медали соревнований

С 28 июня по 3 июля в Улан-Удэ прошли всероссийские соревнования по русским шашкам «Кубок Байкала». Турнир состоялся в шестой раз и был посвящён памяти заслуженного тренера Республики Бурятия Феликса Завелинского.

Соревнования собрали более 120 спортсменов из республик Бурятия, Башкортостан, Саха (Якутия), Красноярского и Пермского краёв, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской и Оренбургской областей и других регионов.

- Среди них и гроссмейстеры, мастера спорта России, и кандидаты в мастера спорта. Соревнования проходили в двух лигах: высшей и первой», - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

В результате многодневных баталий победителями и призёрами турнира в классической программе высшей лиги стали:

Мужчины
I место - Стручков Николай (Республика Саха (Якутия);
II место - Никифоров Дмитрий (Иркутская область);
III место - Амриллаев Муродулло (Республика Башкортостан).

Женщины
I место - Кригер Анастасия (Оренбургская область);
II место - Замбалаева Людмила (Республика Бурятия);
III место - Соловьева Светлана (Красноярский край).

В первой лиге:

Мужчины
I место - Павлов Пётр (Красноярский край);
II место - Павлов Тимофей (Красноярский край);
III место - Рождественский Андрей (Красноярский край)

Женщины
I место - Харханова Ирина (Иркутская область)
II место - Николаева Галина (Новосибирская область)
III место - Дудникова Ульяна (Красноярский край)

В молниеносной программе:

Мужчины
I место - Амриллаев Муродулло (Республика Башкортостан);
II место - Ринчинов Баир (Республика Бурятия);
III место - Никифоров Дмитрий (Иркутская область).

Женщины
I место - Иванус Виктория (Красноярский край);
II место - Кригер Анастасия (Оренбургская область);
III место - Бадмацыренова Ринчима (Республика Бурятия).
Бурятия спорт шашки кубок всероссийские соревнования Улан-Удэ Байкал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии начал работу безопасный пляж на Байкале
В Бурятии начал работу безопасный пляж на Байкале
Общество, 06.07.2022
Опыт по благоустройству будет тиражироваться в других местах массового отдыха
Самбисты Бурятии стали призёрами «Кубка полковников»
Самбисты Бурятии стали призёрами «Кубка полковников»
Общество, 06.07.2022
Спортсмены из Селенгинского района завоевали 4 медали
Иркутская зоогалерея создала для лисёнка «детский сад»
Иркутская зоогалерея создала для лисёнка «детский сад»
Общество, 06.07.2022
Специалисты выходили четвероногого пациента
В Забайкалье отменили все ограничения по африканской чуме свиней
В Забайкалье отменили все ограничения по африканской чуме свиней
Общество, 06.07.2022
Животных и продукцию свиноводства можно вывозить за пределы региона
В Бурятии разыграли «Кубок Байкала» по шашкам
В Бурятии разыграли «Кубок Байкала» по шашкам
Общество, 06.07.2022
Спортсмены республики завоевали 3 медали соревнований
В Иволгинский дацан в Бурятии прибыла статуя известного ламы
В Иволгинский дацан в Бурятии прибыла статуя известного ламы
Общество, 06.07.2022
Статуя Бакула Ринбоче – подарок правительства Индии
В Забайкалье из-за осадков ввели режим повышенной готовности
В Забайкалье из-за осадков ввели режим повышенной готовности
Общество, 06.07.2022
В крае наблюдается неблагоприятная гидрологическая обстановка
Вокруг Байкала построят 7 предприятий по обработке и утилизации отходов
Вокруг Байкала построят 7 предприятий по обработке и утилизации отходов
Общество, 06.07.2022
Главы Иркутской области и Бурятии обсудили сбор мусора на Байкале
В Бурятии не нашли признаков массовой болезни лесов
В Бурятии не нашли признаков массовой болезни лесов
Общество, 06.07.2022
Специалисты провели свыше 1,6 тысяч генетических анализов леса
Иркутские учёные получили грант на исследование по выращиванию трюфелей
Иркутские учёные получили грант на исследование по выращиванию трюфелей
Общество, 06.07.2022
Отмечается, что у проекта большой потенциал импортозамещения
Молодые «бездари» готовы «сорвать крышу» зрителям на концерте в Бурятии
Молодые «бездари» готовы «сорвать крышу» зрителям на концерте в Бурятии
Общество, 06.07.2022
На сцену «Голоса кочевников» впервые выйдет перспективная молодёжная поп-рок группа
Мэр Улан-Удэ поручил жёстко контролировать качество ремонта дворов
Мэр Улан-Удэ поручил жёстко контролировать качество ремонта дворов
Общество, 06.07.2022
Игорь Шутенков: «Претензий и вопросов к качеству исполнения никаких быть не должно»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^