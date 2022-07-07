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На Байкале пройдёт фестиваль клубники «Виктория»

На Байкале пройдёт фестиваль клубники «Виктория»
Общество,  Фото:pixabay.com
Посетителей праздника угостят клубничным пирогом весом около 150 килограммов

Фестиваль клубники «Виктория» пройдёт в этом году в Байкальске 15 и 16 июля. В течение двух дней гостей и жителей города ждут конкурсная и культурно-развлекательная программа, выступления музыкальных групп, а также традиционная ярмарка кулинарных «клубничных шедевров» и возможность приобрести байкальскую клубнику в больших количествах.

На фестивальной площади пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, концерты с участием коллективов из Иркутска и Слюдянского района, фотовыставка «Клубничный фестиваль», конкурс прикладного творчества «Брендовая клубничная баночка», фестиваль красок и дискотека 80-х.

В первый день фестиваля на ярмарке «Клубничный рай» будут работать зоны питания и развлечений, фотозона, выставка-продажа кулинарных и кондитерских изделий и мастерская аквагрима. В 14:00 пройдёт массовый клубничный забег и велоквест «Ягодные покатушки». Участники забега должны иметь атрибутику клубничной тематики. Регистрация участников проходит на старте забега в Театральном парке (у здания многофункционального культурного центра).

Второй день фестиваля откроет детская программа творческой группы «Рубаноид» и фестиваль красок. В 15:00 на площади начнётся праздник русского самовара. Гости смогут принять участие в клубничной лотерее, мастер-классах и конкурсах, а также побывать на чаепитии у «Самоварыча».

Одним из самых ожидаемых событий станет массовое угощение традиционным клубничным пирогом весом около 150 килограммов. Завершением фестиваля станет концертная программа творческих коллективов из Иркутска и Слюдянки, а также праздничный салют.

Напомним, что фестиваль клубники «Виктория» проводится каждое лето с 2009 года в пик сезона сбора клубники. Об этом сообщает портал «Культура 38» со ссылкой на администрацию Байкальского городского поселения.

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