В Забайкалье из-за осадков ввели режим повышенной готовности

В крае наблюдается неблагоприятная гидрологическая обстановка



5 июля в Забайкалье в связи с неблагоприятной гидрологической обстановкой прошло внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности на реках края. Комиссией решено ввести режим повышенной готовности на территории региона, сообщает пресс-служба краевого правительства.



И.о. председателя регионального правительства Андрей Кефер поручил главам муниципальных образований оперативно проводить мониторинг гидрологической обстановки.



- На эти дни – максимальная готовность сил, средств, техники, людей, проверьте пункты временного размещения и так далее, потому что прогноз – крайне неблагоприятный. Может случиться моментальное паводковое явление, мы это всё с вами уже давно проходили, так что опыт и квалификация у нас имеются, техника есть, люди обучены. Ещё раз говорю – максимальное внимание на сегодня, завтра, послезавтра. И потом пойдёт откат по волне, естественно, нужно отслеживать, как будет развиваться гидрологическая обстановка на наших малых и больших реках, - сказал Андрей Кефер.



Также и.о. председателя регионального правительства поручил и.о. министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Сергею Кривощекову лично выехать в Красночикойский район, чтобы принять решение по восстановлению проезда через реку Менза и устранить последствия первой волны наводнения этого года.



Начальник главного управления МЧС России по Забайкальскому краю Николай Басов отметил, что решение о переводе территориальной подсистемы РСЧС Забайкальского края в режим повышенной готовности принято для своевременного реагирования на возможную чрезвычайную ситуацию.



- В целях своевременного принятия управленческих решений также приведён в готовность постоянно действующий межведомственный оперативный штаб. Обеспечение оперативного маневрирования сил и средств, помощь пострадавшему населению, проведение эвакуационных мероприятий, доставка гуманитарных грузов и предметов первой необходимости – вопросы, которыми будет заниматься штаб. Также принято решение о привлечении воздушного судна МЧС России Ми-8, - рассказал Николай Басов.



Главам муниципальных образований рекомендовано провести ряд превентивных мероприятий, при этом особое внимание уделить готовности системы оповещения, проработать маршруты эвакуации населения в пункты временного размещения, их готовность. Заблаговременно обеспечить все вопросы жизнедеятельности и жизнеобеспечения граждан. Особое внимание должны обратить на своевременное оказание помощи людям, особенно маломобильным группам: пенсионерам и семьям с детьми.



По информации Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 и 7 июля сохраняется угроза подъёма уровней воды в малых реках с подтоплением пойм.



- В связи с продолжающимися сильными дождями по южным, юго-восточным, северным и восточным районами Забайкальского края, на малых реках и ручьях этих районов возможны резкие подъёмы уровней воды с подтоплением пойм, - оповещает Забайкальское УГМС.



5 июля на реках Нерча, Амазар, Могоча, Куэнга, Каренга, Ингода у и малых реках южных районов уровни воды повысились на 19-67 сантиметров, на реке Нижняя Борзя — на 80 сантиметров. На остальных реках края уровни изменялись в пределах 2-10 сантиметров. По прогнозу, 6-7 июля на реках Шилка, Ингода, Чита, Чикой, Хилок, в верхнем и нижнем течении Онона, а также на реке Витим ожидается рост уровней воды на 10-34 сантиметров.



Согласно прогнозу, преобладающая температура в этом месяце составит 10 -15°C ночью и 21-26°C днём, ветер усилится до 15-20 метров в секунду в дневные часы. По северным, центральным, западным и восточным районам ожидается 130-222 миллиметра осадков, что в 1,5-2 раза превышает норму; по южной половине края – 90-110 миллиметров. Дожди с грозами будут идти большую часть июльских дней, особенно в первую и третью декады.