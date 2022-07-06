Вокруг Байкала построят 7 предприятий по обработке и утилизации отходов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Главы Иркутской области и Бурятии обсудили сбор мусора на Байкале



Создание системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в населённых пунктах, входящих в центральную экологическую зону Байкальской природной территории, обсудили заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава Бурятии Алексей Цыденов, руководители Росприроднадзора, министерства природных ресурсов и экологии РФ и публично-правовой компании «Российский экологический оператор». Совещание прошло 5 июля в режиме видео-конференц-связи.



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, Игорь Кобзев доложил, что за год от деятельности населения и предприятий в центральной экологической зоне (ЦЭЗ) на территории Иркутской области образуется 22,1 тысячи тонн твёрдых коммунальных отходов.



- Существует потребность в проектировании и строительстве четырёх объектов: двух – в границах центральной экологической зоны, двух – за её пределами. При наличии финансирования мы готовы приступить к строительству первого объекта – мусороперегрузочной станции ТКО в местности Бориса в Ольхонском районе мощностью около двух тысяч кубометров в год. Проектно-сметная документация готова, государственная экологическая экспертиза пройдена, - рассказал губернатор.



Второй объект, который планируется разместить в пределах ЦЭЗ, - мусороперегрузочная станция с обработкой ТКО в посёлке Хужир Ольхонского района. За границами центральной экологической зоны Байкальской природной территории предполагается строительство двух комплексных объектов обращения с ТКО в Эхирит-Булагатском районе и Ангарском городском округе. Создавать данные объекты планируется с привлечением средств федерального бюджета.



- Проекты будем строить за пределами особой зоны, но с пунктами перегрузки в границах ЦЭЗ. Это позволит существенно снизить экологическую нагрузку на природные комплексы, сократить логистические затраты и ликвидировать риски повышения тарифов для населения, - подчеркнула Виктория Абрамченко.



В Иркутской области 77 населённых пунктов расположены в центральной экологической зоне, в Бурятии таких населённых пунктов 73. Предстоит определить, в каких из них целесообразен раздельный сбор мусора, и подготовить логистику его вывоза.



- В 2024 году предстоит построить грамотную систему обращения с отходами с учётом особого правового режима, действующего на территориях, приграничных к озеру Байкал. Мы поддержали комплексные планы обращения с отходами на территории центральной экологической зоны как со стороны Бурятии, так и со стороны Иркутской области. В ближайшее время планируем построить семь комплексных предприятий по обработке и утилизации отходов общей мощностью свыше 200 тыс. т в год. Они позволят добиться 100-процентной сортировки отходов в пределах центральной экологической зоны Байкала, а также снизить объём захоронения в два раза. Объём финансирования проектов составит около 4,3 млрд рублей, – сообщила Виктория Абрамченко.



Согласно данным ППК «РЭО», ежегодно на этой территории ЦЭЗ образуется 67,7 тыс. тонн твёрдых коммунальных отходов. Таким образом, проект по комплексной системе обращения с отходами в ЦЭЗ позволит также обслуживать и приграничные населённые пункты, сообщает пресс-служба правительства России.



Кроме того, как заявила Виктория Абрамченко, необходимо решить задачу по внедрению раздельного сбора мусора, а также ввести запрет на использование одноразового пластика в пределах ЦЭЗ, поэтому концептуально правительство поддерживает инициативу депутатов Государственной Думы по запрету обращения одноразового пластика. Она поручила Минприроды совместно с ППК «РЭО» проработать предложения по дополнительному регулированию обращения одноразовых пластиковых товаров и неперерабатываемых материалов в пределах ЦЭЗ.



Кроме того, по мнению зампреда российского правительства, с учётом высокого туристического потока необходимо внедрить на территории раздельный сбор мусора и обеспечить проведение просветительской и стимулирующей экологической программы для туристов и проживающих на этой территории граждан. ППК «РЭО» совместно с правительствами Иркутской области и Республики Бурятия предстоит проанализировать экономическую модель внедрения раздельного сбора отходов на территории ЦЭЗ и механизмы стимулирования.



Также на встрече обсудили вопрос ликвидации свалок, находящихся на территории центральной экологической зоны Байкальской природной территории. В Иркутской области в границах ЦЭЗ зарегистрировано 20 несанкционированных свалок на площади 34,1 гектара объёмом 204 тысячи кубометров.



- Ежегодно осуществляется ликвидация несанкционированных свалок. В прошлом году за счёт областного и местных бюджетов ликвидировано три свалки в Ольхонском районе. В 2022 году будут ликвидированы две свалки – в Иркутском и Ольхонском районах, а также три свалки на землях лесного фонда. Идёт разработка проектно-сметной документации на рекультивацию одной из наиболее крупных свалок в пади Талой, - пояснил Игорь Кобзев.



