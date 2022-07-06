Жительнице села Тэгда исполнилось 90 лет
В Хоринском районе Бурятии с 90-летием поздравили Цыпил Дашиевну Дагбаеву. Труженица тыла и ветеран труда проживает в селе Тэгда Верхнекурбинского поселения.
Цыпил Дашиевна с 15 лет работала в совхозе «Курбинский» дояркой, телятницей. Её труд был по достоинству оценён: в 1959 году она была награждена путёвкой и бронзовой медалью ВДНХ. За самоотверженный труд в военное и послевоенное время она получила медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной Войны».
Поздравить именинницу приехали представители администраций района и поселения, ОСЗН по Хоринскому району. Юбиляру вручили персональные поздравления от президента России и главы Бурятии, а также сертификат на единовременную денежную выплату.
Цыпил Дашиевна встретила гостей в национальном бурятском платье. Сейчас она живёт вместе с дочерью Бальжит. С мужем Дагбой Дагбаевым они воспитали 5 детей. У неё 5 внуков и 5 правнуков, сообщает пресс-служба администрации Хоринского района.
Как сообщал «Байкал-Daily», 1 июля также поздравления принимали юбиляры, жительницы Хоринского района: Мария Михайловна Белых и Елена Андрияновна Хорошунова.
В Хоринском районе Бурятии поздравили ещё одну долгожительницу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Опыт по благоустройству будет тиражироваться в других местах массового отдыха
Спортсмены из Селенгинского района завоевали 4 медали
Специалисты выходили четвероногого пациента
Жительнице села Тэгда исполнилось 90 лет
Животных и продукцию свиноводства можно вывозить за пределы региона
Спортсмены республики завоевали 3 медали соревнований
Статуя Бакула Ринбоче – подарок правительства Индии
В крае наблюдается неблагоприятная гидрологическая обстановка
Главы Иркутской области и Бурятии обсудили сбор мусора на Байкале
В июне выявили на 30% больше заразившихся ВИЧ, чем в мае
Специалисты провели свыше 1,6 тысяч генетических анализов леса
Отмечается, что у проекта большой потенциал импортозамещения
На сцену «Голоса кочевников» впервые выйдет перспективная молодёжная поп-рок группа
Игорь Шутенков: «Претензий и вопросов к качеству исполнения никаких быть не должно»
На помощь пришли пожарные