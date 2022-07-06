Житель Бурятии, арестованный за пьянку, не смог вырваться на свободу

Мужчина пытался обжаловать постановление мирового судьи
Жителя Баргузинского района Бурятии на четверо суток арестовали за административное правонарушение. Он появился на улице в нетрезвом виде, чем «оскорбил человеческое достоинство и общественную нравственность», говорится в материалах суда.
Не согласившись с постановлением об аресте, мужчина подал апелляционную жалобу.
- Исследовав материалы дела, выслушав правонарушителя, суд пришёл к выводу о том, что постановление мирового судьи мотивировано. Несогласие гражданина с оценкой конкретных обстоятельств дела и доказательств само по себе не может служить основанием для их переоценки и отмены вынесенного по делу судебного постановления, - сообщили в пресс-службе Баргузинского суда.
Постановление мирового судьи оставлено без изменения.
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