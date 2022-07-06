В Улан-Удэ завершилось строительство детсада «Родничок»

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

Дошкольное учреждение на 280 мест расположено на улице Лермонтова



В Улан-Удэ по улице Лермонтова возвели новый детский сад «Родничок». В здании завершены все строительно-монтажные работы. Сейчас на объекте осталось расставить мебель, игрушки и навести порядок на прилегающей территории.



Детский сад построен по типовому проекту: здесь разместилась раздевальная, игровая, спальни, буфетная, санузел, музыкальный зал, зал для физкультурных занятий, кабинет логопеда и помещение пищеблока. По контракту стоимость детского сада составила более 300 миллионов рублей.



- Здесь будут заниматься 14 групп. Две из них будут предусмотрены для детей с ограниченными возможностями. Детский сад полностью оснащён современным оборудованием, интерактивными досками, современными игрушками. Специально для детей с ограниченными возможностями закуплено оборудование: массажёры, тренажёры, специальные кресла и т.п. В наш детский сад уже выстраивается очередь. Родители спрашивают, как к нам записаться, - прокомментировала заведующая детского сада «Родничок» Анна Игумнова.



Как сообщает пресс-служба министерства строительства РБ, сейчас подрядная организация готовит документы для ввода объекта в эксплуатацию.



- Мы видим, что готовность детского сада на 280 мест достаточно высокая. Сейчас подрядная организация устраняет мелкие замечания. Параллельно готовятся документы на ввод объекта в эксплуатацию. Далее необходимо будет получить лицензию на образовательную деятельность. Планируется, что первого сентября двери детского сада уже будут открыты, - отметил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

