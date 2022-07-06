Дети показали хороший уровень знаний
Работники прокуратуры Кабанского района Бурятии совместно с представителями суда, адвокатуры, пенсионерами прокуратуры и правоохранительных органов провели правовой турнир в оздоровительном детском лагере «Орлёнок».
Организаторы мероприятия рассказали старшеклассникам историю образования органов прокуратуры, суда, особенностях работы в органах полиции, полномочиях и функциях указанных структур.
- В ходе турнира несовершеннолетние показали хороший уровень правовых знаний. Дети успешно прошли тесты по административному, уголовному, гражданскому законодательству, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В заключение турнира школьникам показали видеоролик о вреде употребления наркотиков и ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, вручили памятки и листовки, подготовленные работниками прокуратуры.
По итогам мероприятия все участники отмечены благодарственными письмами, грамотами и сладкими подарками.
В лагере «Орлёнок» в Бурятии провели правовой турнир
Общество, Фото:
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