В лагере «Орлёнок» в Бурятии провели правовой турнир

Общество, Фото: прокуратура РБ

Дети показали хороший уровень знаний



Работники прокуратуры Кабанского района Бурятии совместно с представителями суда, адвокатуры, пенсионерами прокуратуры и правоохранительных органов провели правовой турнир в оздоровительном детском лагере «Орлёнок».



Организаторы мероприятия рассказали старшеклассникам историю образования органов прокуратуры, суда, особенностях работы в органах полиции, полномочиях и функциях указанных структур.



- В ходе турнира несовершеннолетние показали хороший уровень правовых знаний. Дети успешно прошли тесты по административному, уголовному, гражданскому законодательству, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



В заключение турнира школьникам показали видеоролик о вреде употребления наркотиков и ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, вручили памятки и листовки, подготовленные работниками прокуратуры.



По итогам мероприятия все участники отмечены благодарственными письмами, грамотами и сладкими подарками.

