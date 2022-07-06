В Бурятии наркозависимого водителя лишили прав

В деле разбиралась прокуратура



Житель Хоринского района Бурятии имеет водительские права, а также состоит на диспансерном учёте с диагнозом «употребление каннабиноидов с вредными последствиями». Это заболевание относится к медицинским противопоказаниям к управлению транспортными средствами.



Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о прекращении действия права жителя района на управление всеми видами транспортных средств до снятия медицинских противопоказаний.



Хоринский районный суд требования прокурора удовлетворил.



Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

