В деле разбиралась прокуратура
Житель Хоринского района Бурятии имеет водительские права, а также состоит на диспансерном учёте с диагнозом «употребление каннабиноидов с вредными последствиями». Это заболевание относится к медицинским противопоказаниям к управлению транспортными средствами.
Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о прекращении действия права жителя района на управление всеми видами транспортных средств до снятия медицинских противопоказаний.
Хоринский районный суд требования прокурора удовлетворил.
Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии наркозависимого водителя лишили прав
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