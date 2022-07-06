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В Бурятии «эвакуировали» детский лагерь «Юность»

В Бурятии «эвакуировали» детский лагерь «Юность»
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Учебная эвакуация проходила в селе Максимиха

В период действия лесных пожаров, в зоне риска оказываются населённые пункты, прилегающие к лесному массиву. Один из таких – село Максимиха, Баргузинского района Бурятии. Это поселение находится под особым контролем органов госпожнадзора, поскольку в селе располагается детский оздоровительный лагерь «Юность».

4 июля туда заглянули сотрудники МЧС России. Специалисты оценили безопасные условия пребывания детей на объекте, провели учебную эвакуацию для отдыхающих и персонала, а также понаблюдали за действиями администрации и добровольцев по ликвидации условного возгорания.


- Село Максимиха находится в зоне ответственности пожарной части №13 первого Баргузинского отряда ГПС Бурятии. Однако, ввиду отдалённости населённого пункта на 50 километров от районного центра, где находится пожарная часть, в селе есть добровольная пожарная команда, расчётное время прибытие которой к месту пожара составляет не более 10 минут. В случае, если возгорание произойдёт на территории лагеря, здесь имеется своя мотопомпа и противопожарный водоём, запас воды в котором позволяет обеспечить непрерывную подачу воды в течение 3 часов, что позволит уж если не потушить очаг, то хотя бы сдержать огонь до прибытия основных сил, - рассказал начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Баргузинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Бурятии Андрей Ёлшин.

В ходе визита в детский лагерь, сотрудники районного отделения надзорной деятельности и профилактической работы также уделили внимание пожарной сигнализации, системе звукового оповещения, а также наличию первичных средств пожаротушения, сообщает пресс-служба ведомства.

МЧС эвакуация учения

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