В Бурятии потерявшегося кота нашли спустя почти год

«Плакали все», - рассказали участники счастливой истории



Жительница Бурятии нашла своего потерявшегося при переезде кота спустя 10 месяцев. Трогательную историю рассказали в фонде помощи животным «Собака счастья».



История началась в январе, когда девушка Ирина встречала на вокзале свою подругу. Там же на перроне она заметил котика, который будто кого-то ждал. Ирина пожалела кота и забрала на передержку.



Котика назвали Леопольдом. «Сидел он на передержке - не тужил, отъедал бока, залечивал раны и готовил план побега», - рассказывают зооволонтёры.



В июне Леопольду нашли новых хозяев. Семья, живущая в частном доме, обещала не выпускать питомца на самовыгул. Но вскоре кот сбежал. На поиски животного бросились неравнодушные люди.



- В итоге мы узнаём, что кот пропал «ещё дней пять назад». Волонтёры сразу выехали на место: расклеивали объявления, искали на территории, опрашивали соседей, искали его в подвалах, в подворотнях и т.д. Прошло ещё три дня - мы отчаялись, но продолжали поиск, - рассказали зоозащитники.



Затем они узнали, что похожего кота забрала девушка по имени Анна. Представители фонда дозвонились до неё и попросили посмотреть на кота. Это стало кульминацией трогательной истории.



- А дальше плакали все! Мы от счастья, что это наш Леопольд, Анна от счастья, что это её Леопольд. Оказалось, что он потерялся при переезде, и для семьи это была трагедия! – рассказали в «Собаке счастья».







Владельцы были счастливы, что их кот наконец вернулся.



- Мы нашли своего кота спустя 10 месяцев! Мы проверили все 100500 фото, которые есть на телефоне. Рисунок, цвет глаз, длину хвоста, родинки на губе, размер скул. Да, это он, вы не поверите, но это правда наш Рыжий! И спит он на том же месте и в той же позе! - рассказала Анна.



В комментариях подписчики умиляются этой истории: «Это прекрасная история, значит в этом мире не все ещё потеряно», «Просто невероятная, добрая и чудесная история... Очень рада за Леопольда и, конечно же, огромное спасибо фее Ирине. Всем, добра и чудесных возвращений потеряшек», «У меня такой же красавец, окрас нереально красивый», «Ну, Леопольд».

